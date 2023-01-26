Опух из-за перебора с инъекциями: дублера Путина неудачно "подогнали" под оригинал - СМИ

25 января российского диктатора на общественных мероприятиях якобы заменял двойник.

Владимир Путин на мероприятии в День российского студенчества / Скришот видео с сайта Кремля

Российский диктатор Владимир Путин не в состоянии принимать участие в общественных мероприятиях, поэтому 25 января, в День российского студенчества, его заменял дублер. Причем с двойником Путина возникли проблемы. Об этом пишет Telegram-канал Генерал СВР, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки (СВР) РФ.

В среду Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова посетил "человек, похожий на президента России Владимира Путина". По данным канала, это был основной дублер диктатора.

Отмечается, что во время публичной встречи с студентами, запись которой есть на официальном сайте Кремля, многие заметили некоторые странности и физиологические особенности "президента".

"Помимо того, что человек похожий на Путина, в отличии от оригинала, абсолютно не боялся находится вблизи большого количества малоизвестных и совсем незнакомых ему людей, что совсем не характерно для президента в последние несколько лет, так и явные отличия наблюдались и на лице псевдо Путина, и в манере его поведения", - пишет генерал СВР.

В частности, "левая скула у дублера опухла и неестественно "играла" при оживлении мимики лица "президента".

"Неестественно висящая верхняя губа - результат неудачной "подгонки" дублера под оригинал и перебор с инъекциями. Манера смеяться у двойника отличается то смеха Путина, как и некоторые особенности в движениях, которые у дублера выглядят скованными. Этот выход дублера президента на публику был не самым удачным, но деваться некуда, Путин не в состоянии принимать участие в подобных мероприятиях", - резюмировали на канале.

Двойники Путина - что о них известно

Telegram-канал Генерал СВР уже писал о том, что здоровье российского диктатора Владимира Путина имеет тенденцию к ухудшению, поэтому на публичных мероприятиях в РФ все чаще будут использовать двойника.

20 января сообщалось, что у двойника Путина возникли проблемы со здоровьем.

Тем временем российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) также рассказал о двойниках Путина. По его словам, дублеров несколько, и они участвуют в награждениях и других публичных мероприятиях. Если Путин появляется один, как это было на Рождество, значит это настоящий президент РФ.

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