Путин "на подхвате": использование двойника Путина вышло на новый уровень - СМИ

Дублер Путина будет всё чаще появляться на публике в качестве президента РФ.

Путин болен, и его здоровье ухудшается / Фото kremlin.ru

Здоровье российского диктатора Владимира Путина имеет тенденцию к ухудшению, поэтому на публичных мероприятиях в РФ все чаще будут использовать двойника. Об этом пишет Telegram-канал Генерал СВР, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки (СВР) РФ.

Отмечается, что использование двойника Путина вышло на новый уровень. В частности, 13 января хозяин Кремля "был в не характерной для себя роли "на подхвате" у своего дублера, который во время посещения Уфы участвовал во всех мероприятиях как президент России".

"Путин был готов сменить двойника, если бы вдруг стало ясно, что дублер не справляется. Но "двойка", так в узком кругу посвященных называют сотрудника ФСО, искусно изображающего президента России Владимира Путина, справился на "отлично", - говорится в сообщении.

По данным канала, в Уфе двойник Путина посетил церемонию прощания с первым президентом Республики Башкортостан Муртазой Рахимовым.

"Дублер неплохо отыграл печальный вид Путина и, возложив цветы, попрощался с покойным, полную информацию о котором изучал всего за день до этого. Меньше всего Путин волновался за дублера, когда тот встречался с главой Республики Башкортостан Радием Хабировым. Двойник имеет опыт встреч в качестве президента России с главами субъектов РФ и все они проходили без проблем (…) Больше всего Путин переживал за "случайную" встречу с телевизионной группой у трапа самолёта и был готов, в случае если двойник не справится, участвовать в повторной записи короткого интервью. Но всё прошло успешно. Дублер президента, хоть и с запинками и с некоторыми несвойственными президенту нюансами, провел довольно неплохой эфир, который было решено оставить в таком виде и посмотреть, как подобное "скушает" зритель", - пишет генерал СВР.

Путину и близкому окружению этот опыт понравился, в скором времени дублер будет всё чаще появляться в качестве президента, резюмировали на канале.

Напомним, ранее Telegram-канал Генерал СВР писал о том, что в декабре на общественных мероприятиях Путина заменял двойник. Путин заболел гриппом. Медики посоветовали ему несколько дней "не напрягаться".

Тем временем российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) также рассказал о двойниках Путина. По его словам, дублеров несколько, и они участвуют в награждениях и других публичных мероприятиях. Если Путин появляется один, как это было на Рождество, значит это настоящий президент РФ.

Гиркин рассказал о двойниках Путина / скриншот

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