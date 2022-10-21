Заменит после смерти: всплыли новые данные о двойнике Путина

Двойника Владимира Путина привезли на военный полигон / Скриншот

Вместо президента РФ Владимира Путина военный полигон Западного военного округа в Рязанской области посетил его двойник.

Человек похожий на президента России, участвовавший в съемках на полигоне - двойник президента, идет речь в сообщении Telegram-канала Генерал СВР, который публикует инсайды из Кремля.

Причём сам Путин остался недоволен тем, как себя ведёт "двойка" (так называют дублеров Путина посвященные в ФСО и окружении президента), говорится в сообщении.

"Президент считает, что двойник вел себя излишне суетливо, выдавая неприсущие оригиналу формы поведения, но Путина уговорили пропустить материал для публикации, объяснив, что, наоборот, получилось даже "душевней" и "человечней" чем рассчитывали", - уточняется в сообщении.

Инсайдеры сообщили, что двойника Путина охраняли точно так же, как и оригинал: на дублере был бронежилет скрытого ношения, все меры безопасности были соблюдены.

"Как можно заметить по фото и видеоматериалам с "полигона", основной двойник (всего их два), практически идентичен оригиналу, но имеет несколько неоспоримых преимуществ. Так, дублер не имеет онкологического заболевания, болезни Паркинсона и не страдает шизоаффективным расстройством и, видимо, после смерти Путина его можно использовать какое-то время", - добавил источник.

Ранее сообщалось о том, что дочь президента РФ Екатерина Тихонова рассматривается как вероятный преемник Владимира Путина.

В России рассматривают вариант сословной, династической смены элит.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил о том, что президент РФ Владимир Путин живёт в ожидании большой победы России над Украиной, после которой он надеется проводить переговоры и диктовать условия прекращения огня.

Путин прекрасно понимает, что у России войска, по сути, больше нет, и ему нужна будет передышка, чтобы собрать новую армию.

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