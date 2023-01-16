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Есть один верный признак: Гиркин рассказал, как отличить настоящего Путина от двойника

16 января 2023, 10:48
Двойников у хозяина Кремля несколько.
Гиркин рассказал о двойниках Путина
Гиркин рассказал о двойниках Путина / скриншот

Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) рассказал, как отличить настоящего президента РФ Владимира Путина от его двойников, которых у хозяина Кремля несколько.

По словам Гиркина, есть один главный признак настоящего Путина - российский диктатор никогда не появляется в толпе.

"Настоящий Путин Владимир Владимирович на Рождество один был в кремлевском храме. Священники боялись лишний раз к нему подойти. Наверное, там снайпер сидел и предупредил, что расстреляет их, если они приблизятся ближе 20 метров. Вот это настоящий Владимир Владимирович, который, когда показывают, что он принимает министров, он сидит на одном конце стола и рассматривает в бинокль, где там сидят вот эти", - рассказал Гиркин.

Террорист добавил, что тот Путин, который награждает орденами, со всеми обнимается и заявления делает, - это двойник хозяина Кремля.

"Я сразу когда вижу Путина в толпе, я сразу понимаю, что речь о двойнике. А что болтает двойник, никто не знает. Пургу несет", - сказал Гиркин.

Гиркин рассказал, как отличить настоящего Путина от двойника
Гиркин рассказал, как отличить настоящего Путина от двойника

Как сообщал Главред, Telegram-канал Генерал СВР, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки (СВР) РФ, писал, что здоровье российского диктатора Владимира Путина имеет тенденцию к ухудшению, поэтому на публичных мероприятиях в РФ все чаще будут использовать двойника.

Ранее Telegram-канал Генерал СВР писал о том, что в декабре на общественных мероприятиях Путина заменял двойник. Путин заболел гриппом. Медики посоветовали ему несколько дней "не напрягаться".

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