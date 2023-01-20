"У дублера обострение": СМИ рассказали о проблемах с двойником Путина

Врачи не рекомендовали пока подвергать двойника Владимира Путина экстремальным нагрузкам.

Стало известно о проблемах с двойником Владимира Путина / Скриншот

У двойника президента РФ Владимира Путина возникли проблемы со здоровьем, которые не позволяют ему принимать участие во всех запланированных мероприятиях.

Об этом идет речь в сообщении Telegram-канала General SVR, публикующего инсайды из Кремля.

Подчеркивается, что несмотря на уверения пресс-секретаря президента РФ о том, что российский диктатор якобы окунался в прорубь на Крещение, это не соответствует действительности.

"В прошлые годы роль Путина, совершавшего крещенские омовения в ледяной воде, исполнял дублер, но в ноябре прошлого года у основного дублера президента было обострение хронического заболевания почек и врачи не рекомендовали пока подвергать его экстремальным нагрузкам. Тем более, что сейчас двойник Путину просто необходим. Именно дублер ввиду плохого самочувствия президента проводит более половины очных встреч и посещает мероприятия от имени главы государства", - пишет издание.

Напомним, об использовании Кремлем двойников Владимира Путина рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Кремль использует людей, которым для схожести с российским диктатором сделали пластические операции, подчеркнул он.

Глава военной разведки Украины уточнил, что в прошлом уже обнаруживали двойников Путина, которые заменяли его в особых случаях, но сейчас это обычная практика.

Ранее сообщалось о том, что дочь президента РФ Екатерина Тихонова рассматривается как вероятный преемник Владимира Путина.

В России рассматривают вариант сословной, династической смены элит.

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