Белый дом поддержал решение Байдена не отправлять F-16 в Украину – CNN

Джон Кирби заявил, что США уже и так посылают или анонсировали военную помощь для отправки Украине, включая танки Abrams.

Джон Кирби прокомментировал решение Байдена об F-16 для Украины / Фото defense.gov, Википедия

Белый дом поддержал решение президента США Джо Байдена не отправлять в Украину самолеты F-16.

Координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США уже и так посылают или анонсировали военную помощь для отправки Украине, включая танки Abrams, передает CNN.

"Что я могу вам сказать, так это то, что предоставляется большая помощь, которая будет отправлена в ближайшие недели и месяцы. Эти средства украинцам будут критически важными для боевых действий зимой, а также весной", - сказал Кирби.

По его словам, решение об отправке Украине танков "Абрамс", объявленное на прошлой неделе, не было запоздалым, даже на фоне сообщений о захвате Россией населенных пунктов на востоке Украины.

"Решение о танках - и это было не только решение США, но и немцев, а до этого британцев - на самом деле было сделано для помощи Украине опередить боевые действия, которые, как мы думаем, все увидят весной. Итак, это был один из тех случаев, когда мы пытаемся спрогнозировать средства, которые будут нужны Украине, когда погода улучшится - и мы можем ожидать, что тогда россияне попытаются перейти в наступление", - сказал представитель Белого дома.

Что такое F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году. F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений. Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире. Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

Самолеты F-16 для Украины

20 января стало известно, что Кабинет министров Нидерландов рассмотрит возможность поставки истребителей F-16 Украине, если об этом попросит киевское правительство. Такое заявление озвучил во время парламентских дебатов министр иностранных дел Вопке Хукстра.

21 января посол США при ОБСЕ Майкл Карпентер заявил, что в США ожидается широкая поддержка инициативы союзников о передаче Украине истребителей F-16. Администрация Джо Байдена позитивно реагирует на любую помощь украинским войскам.

25 января министр иностранных дел Дмитрий Кулеба анонсировал начало работы по получению Украиной американских истребителей F-16.

30 января премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша может передать Украине свои истребители F-16 только в координации с НАТО.

Позже 30 января президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты Америки не будут передавать Украине свои боевые самолеты F-16, о которых просит Киев.

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