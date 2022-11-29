​Джон Кирби заявил, чо Путин поступает "абсолютно мерзко" / Фото defense.gov, УНИАН

Президент страны-агрессора России Владимир Путин уже использовал в качестве оружия еду и страх, а теперь, чтобы поставить украинцев на колени, использует зиму.

Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби на пресс-брифинге 28 ноября.

По его словам, Путин поступает "абсолютно мерзко", поскольку не может ничего сделать на поле боя.

Кирби заявил, что Россия специально бомбит гражданскую инфраструктуру, чтобы помешать украинцам подготовиться к холодной зиме.

"Это было мерзко и месяцы до того, но эти удары направлены только на одно — поставить украинцев на колени, потому что он не может поставить вооруженные силы Украины на колени", — отметил Кирби.

Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям добавил, что США предоставляют оружие и обучают Вооруженные силы Украины, чтобы они были успешны на поле битвы.

Кроме того, США также работают со своими союзниками по всему миру по поддержке Украины. В частности, партнеры должны помочь наладить доставку всего необходимого для поддержания работы критической инфраструктуры.

"Часть этого поступает из Штатов, но мы признаем, что система основывается на инфраструктуре, которая более уникальна для Европы, поэтому мы продолжаем работать с нашими союзниками и партнерами в регионе", — сказал Кирби.

Опасность нового ракетного удара РФ

Ранее глава фракции Слуга народа в Раде Давид Арахамия заявил, что российские оккупанты планируют нанести новый массированный ракетный удар по территории Украины. Он призвал заранее заготовить продукты в сухом виде на длительный период времени.

Военный эксперт Александр Коваленко отмечал, что на накопление нового боекомплекта ракет, способного преодолеть украинскую систему ПВО, российским оккупантам нужно примерно две недели. Он предупредил, что РФ может готовить новый массированный ракетный удар по Украине.

Основатель организации "С14" Евгений Карась считает, что новая волна ракетных атак ждет Украину во вторник, 29 ноября. По его словам, вероятность того, что Россия вновь атакует ракетами, составляет 90% "по многим признакам и перехватам".

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