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США готовы смягчить санкции против РФ: у Байдена поставили условие Кремлю

26 января 2023, 20:31
Москва должна вывести свои войска из Украины, чтобы продемонстрировать желание к началу серьезных переговоров.
Санкции Россия
Санкции Россия / depositphotos.com

Вопрос о рассмотрении и смягчении санкций с Российской Федерации за войну против Украины могут начать рассматривать в США.

Как заявили в Государственном департаменте США, есть одно условие. Это случится только тогда, когда Москва согласиться вывести свои войска и начать серьезные переговоры.

Официальный представитель Госдепа Виктория Нуланд на слушаниях в Комитете по международным делам Сената отметила, что если в Кремле действительно заинтересованы в смягчении санкций и начала серьезных переговоров, то Россия должна вывести свои войска из Украины.

"В контексте российского решения, Вашингтон готов ослабить санкции против Москвы ради серьезных переговоров по Украине и вывода оттуда российских войск и возврата территории, я бы, разумеется, выступала в поддержку и, считаю, госсекретарь Энтони Блинкен тоже выступал бы в поддержку", — сказала она по поводу возможности отмены некоторых санкций против России.

Танки Abrams для Украины

Как сообщал ранее Главред, по словам Нуланд, США не успеют отправить в Украину танки Abrams к весеннему наступлению.

"Abrams, как вы знаете, очень сложные танки. Они требуют серьезной подготовки. Даже если мы утвердили их передачу вчера, потребуется некоторое время, чтобы доставить их на поле боя. Это не та техника, которая появится к весеннему наступлению", — подчеркнула Нуланд.

Санкции США против РФ

26 января Вашингтон расширил санкции против юридических и физических лиц из России, в том числе санкционном перечне Минфина США появились судоремонтные предприятия, структуры и лица, связанные с российской "группировкой Вагнер" и ее главой Евгением Пригожиным.

Президент США Джо Байден 30 сентября – в день, когда Путин объявил аннексию РФ территорий Украины – объявил об осуждении Вашингтоном незаконного решения страны-агрессора. Он подчеркнул – решение является нелегитимным. Вместе с тем Штаты объявили о новых санкциях против физических и юридических лиц России.

Журналист Bloomberg отметили, что новые санкции США в отношении России выглядят масштабно только на бумаге. Ограничения, которые были введены против сотен российских политиков, чиновников и других лиц, не изменят ситуацию. Путин по-прежнему способен поддерживать экономику РФ.

В связи с аннексией Россией оккупированных Донбасса, Запорожской и Херсонской областей новые ограничения протии РФ запустила и Канада. Эмбарго затронуло детей российских политиков и представителей оккупационных "администраций". В список попали 43 фамилии.

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