Почти 34 млрд долларов: в ЕС привлекут арестованные активы России в пользу Украины - Bloomberg

В СМИ сообщают, что для использования активов в интересах Украины это необходимо соблюсти несколько условий.

Юридический комитет Еврокомиссии нашел легальный способ использовать часть замороженных активов для восстановления Украины.

Как пишет Bloomberg, это активы российского Центробанка - 33,8 миллиардов евро (36,8 миллиардов долларов).

Всего общий объем замороженных на Западе российских активов оценивается примерно в 300 миллиардов долларов.

В СМИ сообщают, что для использования активов в интересах Украины это необходимо соблюсти несколько условий.

В частности, эти средства не должны быть экспроприированы, а в какой-то момент их придется вернуть России. Кроме того, на восстановление Украины пойдут только ликвидные российские активы.

Согласно плану Еврокомиссии, ЕС может временно задействовать минимум 36,8 миллиардов долларов активов российского Центробанка.

Санкции против России

Президент США Джо Байден 30 сентября – в день, когда Путин объявил аннексию РФ территорий Украины – объявил об осуждении Вашингтоном незаконного решения страны-агрессора. Он подчеркнул – решение является нелегитимным. Вместе с тем Штаты объявили о новых санкциях против физических и юридических лиц России.

Журналист Bloomberg отметили, что новые санкции США в отношении России выглядят масштабно только на бумаге. Ограничения, которые были введены против сотен российских политиков, чиновников и других лиц, не изменят ситуацию. Путин по-прежнему способен поддерживать экономику РФ.

В связи с аннексией Россией оккупированных Донбасса, Запорожской и Херсонской областей новые ограничения протии РФ запустила и Канада. Эмбарго затронуло детей российских политиков и представителей оккупационных "администраций". В список попали 43 фамилии.

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