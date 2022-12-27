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"Восстановление может занять не месяцы, а годы": аналитик спрогнозировал, что будет со светом

27 декабря 2022, 10:31
Как говорит Андрей Золотарев, в Украине нет ни одной генерирующей, распределительной электроподстанции, которая бы не подвергалась ударам оккупантов.
Свет, лампочка
Аналитик спрогнозировал, что будет со светом в Украине / коллаж фото УНИАН

Восстановление энергосистемы Украины, учитывая масштаб разрушений после ударов русских оккупантов, может занять не месяцы, а годы. Об этом в интервью Главреду сказал эксперт и директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

"Практически, за три месяца произошел гром ракетных ударов, направленных на разрушение энергетики. И нет ни одной генерирующей, распределительной электроподстанции, которая бы не подвергалась ударам. Благо для Кремля, вся информация об украинской энергосистеме лежит еще с советских времен. Другое дело, что мы не готовились к такому повороту событий. Ведь если взять такой глобальный вопрос, как генераторы, инверторы, когда еще не было такого ажиотажа, то можно было спокойно подготовить аварийный запас. Ведь сегодня люди часами гоняют китайские генераторы, не задумываясь о том, что через месяц у них в ноль уйдет ресурс, а мастерские по ремонту уже загружены на недели вперед. Это – те вещи, о которых надо думать, когда на улице еще тепло, светит солнце, а не когда мы стоим перед перспективой январских морозов и температура может опуститься ниже минус 10. Надеемся на то, что в поставках генераторов нам помогут, но восстановление энергосистемы, учитывая масштаб разрушений, может занять не месяцы, а годы. Ломать легко, но восстанавливать – это дело куда более сложное", − сказал он.

Ракетный удар РФ по Украине

Утром 16 декабря Россия осуществила новую массированную ракетную атаку на Украину. В Киеве и ряде областей государства произошли взрывы. Частично это было срабатывание противовоздушной обороны, однако в некоторых местах сообщалось о прилетах по энергетическим объектам.

Во время массированной ракетной атаки оккупантов на территорию Украины утром 16 октября одна из ракет попала в жилой дом в Кривом Роге на Днепропетровщине. Вследствие этого был разрушен один из пяти подъездов дома.

Уже 19 декабря ночью россияне атаковали Киевскую область дронами. Сработала система противовоздушной обороны. Позже стало известно, что в результате вражеской атаки в Киеве поврежден объект инфраструктуры.

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Андрей Золотарев война России и Украины отключения света
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