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Украину в 2023 году ждут катаклизмы, войну могут попытаться поставить на паузу - Золотарев

Анастасия Кучкина

журналист

27 декабря 2022, 09:00
После окончания войны Украине предстоит жить рядом с очень опасным соседом, с которым, вероятно, не будет всеобъемлющего мирного договора.
Андрей Золотарев, война в Украине
Войну в Украине в 2023 году попытаются поставить на паузу - Андрей Золотарев / Главред

В интервью Главреду директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев рассказал, вероятна ли пауза в войне с Россией в 2023 году, как на настроениях украинцев отразится ситуация в экономике, как на позиции России повлияет новое контрнаступление ВСУ на юго-востоке, а также как украинская энергетика будет преодолевать последствия российских обстрелов.

Каков ваш прогноз на будущий год для Украины – какие главные события нас ждут в Новом году?

Продолжается война, и мне, как политическому эксперту, неудобно говорить о выборах и политических перспективах (ведь следующий год – год выборов). Но любые войны заканчиваются, как правило, за столом переговоров. И, кто бы что ни говорил, высока вероятность того, что война будет поставлена на паузу. Хотелось бы, как и большинству украинцев, чтобы Украина вернулась к границам 1991 года, но надо быть реалистами. И вопрос в том, где пройдет эта 38 параллель. Мы критически зависим от наших союзников, а также от поставок не только вооружения, запчастей для техники, обучения военнослужащих, но и финансово. Это – ключевой момент, поскольку для ведения войны нужны деньги. По сути, сегодня все бюджетные поступления идут на содержание ВСУ, а социальные и прочие государственные расходы мы финансируем за счет внешней помощи.

Что сегодня внушает тревогу? Действительно, 2022 год стал годом, когда вся политическая конструкция постсоветской Украины полетела в тартарары, и как раньше уже точно не будет. Но пока будущее окутано туманом войны. 2023 год несет риски. Прежде всего, можно выиграть войну, но проиграть мир. В ситуации, когда хребет украинской экономики перебит, а украинскую экономику де-факто ополовинили (один только Мариуполь обеспечивал четверть валютных поступлений в Украину), разрушены города, возникает вопрос – наши партнеры помогут восстановить Украину до уровня, более-менее обеспечивающего цивилизованные условия существования? Или же условный "план Маршалла", предложения по которому находятся у вице-премьера Стефанишиной – смогут ли с его помощью не просто восстановить инфраструктуру до довоенного уровня, но и обеспечить экономические перспективы для Украины? В противном случае нас может ждать консервация аграрно-сырьевой модели, колоссальный отток человеческого капитала. По самым скромным подсчетам, 5-6 миллионов украинцев выехало за границу – не только в страны Европы, но и в США, Канаду, Россию, Израиль, а это колоссальные демографические потери, масштаб которых нам еще предстоит осознать. И, как говорит госпожа Либанова, ведущий специалист по демографии, Европа не очень-то заинтересована отпускать наших сограждан обратно. Потому что они образованы, законопослушны, не лезут в чужой монастырь со своим уставом и хорошо интегрируются в западное общество. И для европейских экономик они куда более полезны, чем выходцы из Африки и Ближнего Востока, которые легли мертвым грузом на бюджеты западноевропейских стран. Мы видим позицию Польши – поскольку украинцы там очень хорошо адаптировались и не только идут на "черную работу", но и открывают бизнес, то им это выгодно. А раз где-то прибывает, то где-то будет и убывать. И до войны была ситуация, когда специалистов некоторых рабочих профессий днем с огнем не сыскать. И это может привести к ситуации, когда у нас будет 10 миллионов пенсионеров и детей, то есть количество тех, кто "с ложкой", будет превышать тех, кто "с сошкой".

Как только закончатся боевые действия, часть людей вернется, но значительная часть поедет за своими семьями. И, скорее всего, там и останется, поскольку падение уровня жизни, отсутствие работы будет этому способствовать. Можно найти деньги, создать условия, но если не будет светлых голов, которые дадут толк этим деньгам, то ничего не получится.

Резюмируя, хочу напомнить аксиому – ни одна экономически развитая страна при падении уровня жизни почти в два раза не выдерживала этого без серьезных социально-политических катаклизмов. И риск этого для нас очень высок. Станет ли грядущий 2023 годом, когда война будет поставлена на паузу? Это – ключевой вопрос, поскольку вопрос мира волнует всех без исключения украинцев. Да и каким будет этот мир? К сожалению, очень часто кажется, что нам и врагов не надо. Ведь все видели ситуацию с "Пташкой" из "Азовстали" – стоило ей показать расположенность к президенту, как она сразу нарвалась на волну хейта. И когда заканчивается межвидовая борьба, начинается внутривидовая, которая часто проходит в более жестких и острых формах. Хотелось бы, чтобы наши политики перестали играть с темами, которые несут в общество конфликты и раскол.

Если общество будет расколото, то даже выиграв войну, мы рискуем проиграть мир.

Хотела уточнить о социальных катаклизмах – к чему конкретно нам стоит готовиться?

Во-первых, двукратное падение уровня жизни. Сейчас есть позитивные новости - невзирая на блокировку Венгрией, ЕС все-таки выделяет нам средства. Но ежемесячная потребность Украины – порядка пяти миллиардов долларов. Дают нам чуть меньше, но как-то концы с концами сводим. А если завтра скажут, что война поставлена на паузу, боевых действий нет, выживайте как-то сами, то от очень многих привычных вещей в социальном плане – вопросов, касающихся образования, пособий – придется отказаться, включая вопросы послевоенного восстановления. Например, сейчас многие выходят из ситуации и для людей, потерявших кров, строят модульные городки, но с нынешним состоянием экономики Украина не потянет вопросы восстановления. Военные расходы (а сегодня это более 30% госбюджета), пока существует Россия, мы сократить не сможем. Увы, даже в вопросах разминирования деоккупированных территорий, чтобы можно было их использовать в аграрном секторе, требуется время и деньги. Причем немалые деньги и, в конце концов, техника. Безработица и рост бедности будет вести к росту криминала, появлению группировок, когда жить станет не только намного беднее, но и небезопасно. Через это проходили очень многие страны в послевоенный период, и к этому нужно готовиться и нам.

Если говорить о завершении войны в следующем году, то какие перспективы возвращения территорий?

Пока остается только гадать касаемо того, как будет развиваться ситуация под Бахмутом, Сватово, на стыке Запорожской и Донецкой областей. Если бы удалось рассечь сухопутный коридор в Крым, то тогда можно было бы четко говорить о поражении России. Даже с учетом того, что она захватила существенную часть Донбасса. В России в условиях военного поражения, как это не раз бывало, это может привести к серьезным внутриполитическим катаклизмам. Но я не думаю, что Россия, как многие мечтают, рассыплется - этого не случится. Как этого не случилось и в начале 90-х годов, когда, казалось бы, стоило лишь толкнуть падающего. Риск того, что ядерное, химическое, биологическое оружие попадет не в те руки, привел к тому, что Запад фактически не допустил такого сценария. Хотя в 1992 и 1993 годах мы уже наблюдали в РФ парад суверенитетов, когда Ельцин открыто говорил, мол, берите столько независимости, сколько сможете переварить. Поэтому нам предстоит жить рядом с очень опасным соседом, с которым, я уверен, не будет всеобъемлющего мирного договора. Как минимум потому, что я себе не представляю ни одного украинского политика, который сядет за один стол с Путиным и пожмет руки. Возможно, постановка войны на паузу произойдет по сценарию, как это было с зерновой сделкой, когда стороны не садились за один стол.

Впрочем, пока и это сложно себе представить – все будет зависеть от того, какими будут вести с фронта. Если удастся рассечь сухопутный коридор, то переговорные позиции Украины будут гораздо сильнее. Но сейчас у многих возникло шапкозакидательское настроение - мол, еще чуть-чуть. Но противник силен, и его нельзя недооценивать. Поэтому в ближайшие месяц-два все станет очевидно. Как я уже сказал, скорее всего нам придется жить со своей 38 параллелью, как это случилось с Южной и Северной Кореей. Для нас это тоже вероятный сценарий, однако, стоит заметить, что Южной Корее это не помешало стать одной из ведущих мировых экономик, продемонстрировать не только экономические успехи, но и трансформацию от военной диктатуры к демократическому обществу со своей спецификой. Для нас главное – экономика, ибо можно победить на поле боя, но проиграть последующий мир. Сейчас Украину пытаются поставить на два правых крыла, но каждый голос должен быть услышан. Иначе нам предстоит период, как и многим странам после войны, авторитарного правления. Я бы не отметал и такого сценария, поскольку демократия предполагает какую-то экономическую стабильность, достаточно высокий уровень жизни. Ну а бедность и нищета, соответственно, порождают популизм и авторитарных правителей.

То есть о полном возвращении оккупированных территорий в ближайшие годы, не только в 2023 году, говорить не приходится, я правильно вас поняла?

Я отталкиваюсь от фактической стороны. Обратите внимание – характер военной помощи направлен на то, чтобы не допустить военного поражения Украины, но этот не тот объем, который обеспечил бы Украине условия для военной победы по возвращению своих территорий. Хорошо, что мы наконец-то начали получать ПВО, но мы все еще не получили боевой авиации, серьезной современной бронетехники, средств радиоэлектронной борьбы, а также "длинную руку". Ведь даже в тех ракетах для HIMARS, которые позволяют бить на оперативно-тактическую глубину, нам пока отказано. Да, в России встревожены тем, что у Украины появились ракеты, которые летят на 145 километров, но хотелось бы иметь более серьезные виды вооружения. Пока у меня складывается стойкое ощущение, что стратегия США заключается в том, чтобы постепенно, не допуская того, чтобы ситуация вышла из-под контроля и в приступе истерики кто-то нажал на "красную кнопку", довести Россию до политической трансформации. С точки зрения США, варить лягушку на медленном огне вполне оправдано, но за это приходится платить разрушением экономики Украины, гибелью украинских граждан. Это – слишком большая цена. Поэтому пока характер помощи Украины указывает на то, что она больше нацелена на сдерживание, а не на то, чтобы завтра, через полгода или год Украина смогла бы отвоевать Крым и Донбасс. Мы слышали громкие слова насчет ленд-лиза, который Байден эффектно подписал 9 мая, но где он? Безусловно, это - колоссальный объем военной помощи, но к континентальной войне никто оказался не готов. В том числе, и союзники США по НАТО.

Раз уж мы заговорили об экономике и том, чтобы та выдержала. Одна из ее частей, энергетика, в этом году очень серьезно пострадала из-за ракетных обстрелов. Каков, по-вашему, запас прочности энергетики, и насколько ситуация может усугубиться в следующем году?

Практически, за три месяца произошел гром ракетных ударов, направленных на разрушение энергетики. И нет ни одной генерирующей, распределительной электроподстанции, которая бы не подвергалась ударам. Благо для Кремля, вся информация об украинской энергосистеме лежит еще с советских времен. Другое дело, что мы не готовились к такому повороту событий. Ведь если взять такой глобальный вопрос, как генераторы, инверторы, когда еще не было такого ажиотажа, то можно было спокойно подготовить аварийный запас. Ведь сегодня люди часами гоняют китайские генераторы, не задумываясь о том, что через месяц у них в ноль уйдет ресурс, а мастерские по ремонту уже загружены на недели вперед. Это – те вещи, о которых надо думать, когда на улице еще тепло, светит солнце, а не когда мы стоим перед перспективой январских морозов и температура может опуститься ниже -10. Надеемся на то, что в поставках генераторов нам помогут, но восстановление энергосистемы, учитывая масштаб разрушений, может занять не месяцы, а годы. Ломать легко, но восстанавливать – это дело куда более сложное.

война в Украине Андрей Золотарев
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