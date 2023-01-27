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Почему Германия не спешит оказывать военную помощь Украине: аналитик указал на "подводные камни"

27 января 2023, 23:26
На Германию уже начали давить, ведь ее военная промышленность способна обеспечить все, что сейчас необходимо Украине.
Почему Германия не спешит оказывать военную помощь Украине: аналитик указал на 'подводные камни'
Кочетков рассказал, почему Германия не спешит оказывать военную помощь Украине / Главред

Политический аналитик Александр Кочетков заявил, что одной из причин, почему Германия так долго колеблется с оказанием помощи Украине является то, что немцы придерживаются концепции плавного подавления России. Об этом Кочетков рассказал во время чата на Главреде.

Как отметил аналитик, еще одна причина – это то, что у немцев есть "родимые пятна", одна из них совершенно очевидна – длительная и не совсем хорошая история сотрудничества немецкого политикума с российскими политиками-коррупционерами.

"Политики и коррупционеры в России абсолютно срослись, поскольку коррупция там является государствообразующим стержнем. Немецкие руководители тоже вошли в эту систему – как известно, бывшие канцлеры работают в "Газпроме", что свидетельствует о том, что они занимались коррупцией и лоббировали чужие интересы. Мы видим тех, кто на поверхности, – шредеров, меркелей, но есть же еще огромное количество купленных политиков, обозревателей, философов, политологов, которые формируют определенное общественное мнение, что Россия сильна, что с ней нельзя связываться, что она затеет атомную войну и прочий ужас. Это говорит та сеть, которая в свое время была сформирована на газпромовские деньги, она и сейчас продолжает действовать", - пояснил Кочетков.

Кроме того, по его словам, немцы как нация были чрезвычайно агрессивными, и они пережили ужас краха двух мировых войн, после чего им постоянно напоминали обо всех тех зверствах, которые они натворили.

"После этого у немцев произошел общественно-психологический слом – появилось определенное табу, и теперь они не хотят быть связанными с какой-либо военной деятельностью, в первую очередь, с деятельностью на территории бывшего Советского Союза. Немецкие политики прямо говорят, что не хотят, чтобы немецкие танки снова ездили по просторам Украины и снова убивали русских. Если немцы будут участвовать в этом процессе в общем числе, в толпе, незаметно, им будет легче. А вот если они в числе первых – у них начинаются болезненные процессы исторической памяти", - отметил аналитик.

Он отметил, что на Германию уже начали давить, ведь ее военная промышленность способна обеспечить все, что сейчас необходимо Украине.

"Пока что пацифизм немцев переходит границы здравого смысла, и остается надеяться, что они сумеют излечиться", - резюмировал Кочетков.

Кто такой Александр Кочетков

Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

Военная помощь от Германии

После долгих колебаний канцлер ФРГ Олаф Шольц 25 января наконец заявил, что правительство Германии приняло решение поставить танки Leopard 2. Кроме того, Берлин предоставит разрешение другим странам передавать немецкие Leopard третьим государствам, в результате чего союзники смогут передать Украине танки.

После решения о поставках Украине танков Leopard Шольц очертил "красные линии" для дальнейшей военной поддержки нашей страны. Так, выступая в Бундестаге, Шольц исключил поставку Киеву боевых самолетов или развертывание наземных войск в Украине. Также он отметил, что "ни при каких обстоятельствах" наземные войска не будут отправлены в Украину.

Как отметил министр обороны Германии Борис Писториус, истребители - "гораздо более сложная система", чем боевые танки. В Германии боятся из-за того, что самолеты имеют большую дальность действия и огневую мощь. "Я думаю, что об этом не может быть и речи... Там мы бы углубились в замеры, от которых я бы сейчас очень предостерегал", - сказал Писториус.

Больше новостей о военной помощи Украине:

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