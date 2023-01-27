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Кочетков откровенно ответил, есть ли у Украины шанс вернуться к мирной жизни в 2023 году

27 января 2023, 20:22
Аналитик отметил, что в 2023 году в Украине могут прекратиться боевые действия, и будет некоторая пауза, но это не будет означать, что война закончилась.
Российские военные, российская ракета, Александр Кочетков
Кочетков оценил шансы Украины вернуться к мирной жизни в 2023 году / Минобороны РФ, Главред

Самый быстрый вариант окончания войны – это осень 2023 года. Этот вариант предполагает, что весной будет российское наступление, а затем украинское контрнаступление и разгром российских войск. Такое мнение во время чата на Главреде высказал политический аналитик Александр Кочетков.

Как отметил аналитик, летом на базе этого разгрома произойдут изменения в Кремле, при этом Путин необязательно исчезнет – он может сместиться на символическую должность. А уже потом начнутся предметные переговоры на украинских условиях, и тогда в начале осени возможно постоянное прекращение боевых действий.

"Однако пока Россия существует в ее нынешнем виде агрессивной недоимперии, которая стремится отстроить империю, агрессия будет продолжаться. Россия будет готовиться. Это будет не постоянный мир, а постоянное прекращение боевых действий. А вот когда в России начнутся внутренние процессы смены власти, мы сможем говорить о реальном мире", - сказал Кочетков.

Он отметил, что между Россией и Японией до сих пор нет мирного соглашения, но они не воюют. Поэтому есть вариант, что в 2023 году в Украине прекратятся боевые действия, и будет некоторая пауза, но это не будет означать, что война закончилась.

"Это вовсе не фантастический сценарий. С 33-процентной вероятностью произойдет именно так. 33% на то, что война продлится до трех лет, еще 33% – что это продлится 10 и более лет", - резюмировал он.

Кто такой Александр Кочетков

Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

Война России против Украины

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина вернет все свои территории, включая Крым и Донбасс. По его словам, часть территорий будет возвращена военным путем, а часть – дипломатическим. В то же время Кулеба отметил, что сейчас слишком рано делать какие-либо прогнозы относительно того, какие временно оккупированные регионы будут возвращены благодаря слаженным действиям ВСУ, а какие – за столом переговоров.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прогнозирует, что война в Украине закончится в 2023 году. По его словам, об этом свидетельствует "математика войны" и четкие анализы разведки. Подоляк отметил, что у властей есть очень эффективная аналитическая структура.

Как отметил военный эксперт, офицер Вооруженных сил Азербайджана Агиль Рустамзаде, война России против Украины, вероятно, завершится в перспективе лета-начала осени, или до конца 2023-го года. Все будет зависеть от поставок оружия Западом и сокращения военного арсенала страны-агрессора. Если поставки увеличатся на 10-20%, а у РФ они настолько же сократятся, Украина во второй половине года получит возможность выйти на свои границы 1991 года.

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