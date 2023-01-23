Маломуж откровенно ответил, смогут ли ВСУ выгнать оккупантов с территории Украины до конца 2023 года

Бывший глава Службы внешней разведки подчеркнул, что у Украины есть полгода, чтобы освободить все свои территории.

Маломуж рассказал, закончится ли война в 2023 году / 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

Вооруженные силы Украины должны освободить от российских захватчиков всю территорию нашей страны максимум до середины-конца лета 2023 года, ведь для этого есть все предпосылки. Об этом во время чата на Главреде рассказал бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж.

По его словам, у Украины есть полгода, чтобы освободить все свои территории. Маломуж подчеркнул, что за это время Россия не сумеет сгенерировать огромные силы, которые запланировала в конце прошлого года.

"Для этого нужны и большие ресурсы, и время, и большие кадровые резервы. Пока по всем признакам Россия не готова к таким действиям. У нас есть полгода, чтобы реализовать задачи по обороне и освобождению территорий. Это будет конечная точка войны, когда вместе с партнерами мы принудим Россию не только к миру, но и к капитуляции", - отметил бывший глава Службы внешней разведки.

Кто такой Николай Маломуж Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Война России против Украины

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина вернет все свои территории, включая Крым и Донбасс. По его словам, часть территорий будет возвращена военным путем, а часть – дипломатическим. В то же время Кулеба отметил, что сейчас слишком рано делать какие-либо прогнозы относительно того, какие временно оккупированные регионы будут возвращены благодаря слаженным действиям ВСУ, а какие – за столом переговоров.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прогнозирует, что война в Украине закончится в 2023 году. По его словам, об этом свидетельствует "математика войны" и четкие анализы разведки. Подоляк отметил, что у властей есть очень эффективная аналитическая структура.

Как отметил военный эксперт, офицер Вооруженных сил Азербайджана Агиль Рустамзаде, война России против Украины, вероятно, завершится в перспективе лета-начала осени, или до конца 2023-го года. Все будет зависеть от поставок оружия Западом и сокращения военного арсенала страны-агрессора. Если поставки увеличатся на 10-20%, а у РФ они настолько же сократятся, Украина во второй половине года получит возможность выйти на свои границы 1991 года.

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