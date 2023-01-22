300-400 танков Leopard изменят ход войны и дадут старт для ее завершения – ОП

Быстрая поставка танков украинским войскам локализует боевые действия и поможет уменьшить линию фронта, подчеркнул Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк призвал предоставить Украине западные танки / Bundeswehr, ОП

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил о том, что немецкие танки Leopard и другие современные танки помогут ускорить темпы войны, и дадут возможность говорить о ее завершении.

"От 300 до 400 таких танков на самом деле превзошли бы 2000-3000 советских танков… Это бы резко ускорило темп войны и дало бы старт завершающим этапам", — пояснил он в комментарии CNN.

Представитель ОП пояснил, что быстрая поставка танков украинским войскам локализует боевые действия и поможет уменьшить линию фронта.

"Она (война - ред.) не расширится, а останется на оккупированных территориях и будет решена танковой войной", — говорит он.

Вместе с тем собеседник предупредил о том, что Россия "собирается привлечь гораздо больше войск, много устаревшей советской техники и все, что у них осталось".

"Мы понимаем, что в некоторых странах есть запреты (на поставки танков, — ред.). Но чем медленнее это происходит, тем больше гибнет наших солдат и мирных жителей. Было бы важно, если бы Германия заняла здесь лидирующую позицию", — добавил Подоляк.

Помощь Запада Украине

Ранее генеральный секретарь Организации североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявил, что на заседании "Рамштайн-8" объявили о значительном новом пакете "боевых возможностей" для Украины. В то же время Ллойд Остин заявил после заседания, что решения о предоставлении Украине немецких основных боевых танков Leopard нет, как и американских танков M1 Abrams.

Напомним, глава оборонного комитета немецкого Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила о том, что после поставок Украине боевых машин пехоты Marder, стоит ждать передачи ВСУ немецких танков Leopard.

Как пояснила она в Twitter, это стало результатом изменения позиции федерального правительства Германии.

"Это большое облегчение, что федеральное правительство и особенно канцелярия, наконец, прокладывают путь для поставок танков в Украину", — пишет она.

Ранее премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Риши Сунак в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским объявил о намерении поставить украинской стороне танки Challenger 2 и артиллерийские системы.

"Премьер-министр обозначил стремление Великобритании усилить нашу поддержку Украины, в том числе путем предоставления танков Challenger 2 и дополнительных артиллерийских систем. Премьер-министр и президент Зеленский приветствовали другие международные обязательства в этом ключе, в том числе предложение Польши предоставить роту танков "Леопард", — говорится в сообщении на сайте британского правительства.

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