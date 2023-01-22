"Готовят новые ударные группы": 24 февраля РФ хочет заявить, что выполнила задачу в войне – генерал

Оккупанты к годовщине полномасштабного вторжения попытаются полностью захватить Донецкую и Луганскую области. Под удар может попасть еще один регион.

24 февраля РФ хочет заявить, что выполнила задачу в войне, говорит украинский генерал Маломуж / Минобороны РФ, Главред

Российские власти хотят добиться хоть каких-то успехов в полномасштабной войне против Украины к годовщине вторжения 24 февраля. Поэтому оккупанты попытаются к этой дате полностью захватить Донецкую и Луганскую области. Также возможно наступление на Запорожском направлении.

В РФ хотят в этот день отчитаться, якобы они выполнили задачу так называемой "спецоперации". Об этом рассказал бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж во время чата на Главреде.

"Это предполагает лишь тактические успехи, потому что стратегических успехов у россиян нет. Они сейчас готовят новые ударные группы, чтобы заявить о том, что к 24 февраля они выполнили задачу "спецоперации". Но все это будет происходить не 24 февраля – Россия попробует все это сделать заранее, чтобы 24-го уже отчитаться о выполненных задачах и показать результат. На это и будут нацелены все силы", – отмечает генерал Маломуж.

Поэтому РФ отправляет на фронт под Соледар, Бахмут, Сватово, Кременную и на запорожское направление не только "вагнеровцев", но и десантные войска, то есть те силы, которые еще остаются боеспособными.

"Это последний шанс для России провести какую – то операцию и, возможно, где-то продвинуться на несколько километров или захватить какой-то населенный пункт", - говорит генерал.

Но пока украинская армия "перемалывает" российских захватчиков. У оккупантов ежедневно потери составляют 700-900 человек убитыми. И когда защитникам Украины удастся уничтожить боеспособные части, подтянутые из России, шансов на успехи на фронте у оккупантов уже не будет.

"Поэтому до 24 февраля Россия будет пытаться достичь определенных успехов на Донетчине, Луганщине и Запорожье, и для этого она будет бросать в бой все, что может бросить. Это будет этап мощных боевых действий, когда нам надо продержаться. А тогда начнутся наши крупные контрнаступления", - отмечает генерал.

Ранее посол Украины в США Оксана Маркарова отмечала, что украинской армии срочно нужны западные боевые танки сейчас время имеет решающее значение. Если бы западные партнеры вовремя передали нашему государству такую военную помощь, это могло помочь предупредить запланированное Россией новое наступление, которое страна-агрессор хочет осуществить весной.

Напомним, аналитики американского Института изучения войны отмечали, что власти страны-оккупанта России взялась за подготовку своего населения к затяжной войне. Именно по этой причине в Москве поставили комплексы противовоздушной обороны на крышах зданий.

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