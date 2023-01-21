"Путин прекрасно отработал в стиле Сталина": диктатора РФ не "сбросят" до поражения в войне – генерал

Диктатора РФ смогут отстранить от власти лишь после разгрома российских войск на фронте. Тогда силовики, которых он сейчас контролирует, пойдут против него.

Диктатора РФ Путина не "сбросят" до поражения в войне, считает генерал Маломуж/ сайт Кремля, Главред

Российский диктатор Владимир Путин до сих пор остается на посту в частности потому, что он умело манипулирует своим окружением. Пока никто из его подчиненных не может играть в самостоятельную игру, ведь он всех контролирует.

Ему удается контролировать свое окружение с помощью спецслужб. Об этом рассказал бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж во время чата на Главреде.

"Путин прекрасно отработал в стиле Сталина – через разные сегменты спецслужб он контролирует и свое окружение, и Пригожина, и Кадырова, и Минобороны. И пока ему удается сохранять этот контроль, одних людей поднимать, других опускать – и он играет с ними. Но это до поры до времени", – отмечает Маломуж.

По его словам, если украинские военные проведут мощную наступательную операцию по освобождению востока и юга нашего государства в конце зимы или в начале весны, то это очень ослабит российского диктатора и его режим.

"И тогда все – и Герасимов из Шойгу, и спецслужбы, и Патрушев с Бортниковым, и Пригожин с Кадыровым – увяжутся в войну за власть. Как только они почувствуют, что "король голый", что Путин стал слабым, для них наступит "звездный час". В борьбе за власть они начнут подтягивать под себя вооруженные формирования, которые будут пытаться контролировать ситуацию в государстве, политиков и бизнесменов, чтобы потом формировать новое правительство России после Путина", – говорит генерал.

Кто такой Николай Маломуж Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Председатель Всеукраинского Координационного совета Офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Однако для этого всего нужно в первую очередь, чтобы Украина одержала победу над Россией на фронте. А к тому времени позиции Путина будут достаточно сильными, чтобы продолжать контролировать свое окружение и никаких внутренних сдвигов в России ожидать не стоит.

Ранее Маломуж также отмечал, что окончательной точкой в войне будет достижение мира – заключение соглашения с представителем нового переходного правительства в РФ, которое будет после Владимира Путина. При этом он считает смену режима в России приоритетной задачей. Вместе с тем он не исключил, что Путина могут оставить на определенный период с целью сохранить контроль над российским ядерным оружием.

Напомним, у Зеленского объяснили заявление о том, что диктатор РФ может быть неживым. Российский диктатор Владимир Путин сейчас просто "человек-фейк". Все встречи он проводит в формате онлайн, а если ему нужно показаться на публике, то он это делает на камеры, но без присутствия людей вблизи, отмечает советник председателя ОП Михаил Подоляк.

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