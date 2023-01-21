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"Путин прекрасно отработал в стиле Сталина": диктатора РФ не "сбросят" до поражения в войне – генерал

21 января 2023, 17:29
Диктатора РФ смогут отстранить от власти лишь после разгрома российских войск на фронте. Тогда силовики, которых он сейчас контролирует, пойдут против него.
Владимир Путин, Николай Маломуж
Диктатора РФ Путина не "сбросят" до поражения в войне, считает генерал Маломуж/ сайт Кремля, Главред

Российский диктатор Владимир Путин до сих пор остается на посту в частности потому, что он умело манипулирует своим окружением. Пока никто из его подчиненных не может играть в самостоятельную игру, ведь он всех контролирует.

Ему удается контролировать свое окружение с помощью спецслужб. Об этом рассказал бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж во время чата на Главреде.

"Путин прекрасно отработал в стиле Сталина – через разные сегменты спецслужб он контролирует и свое окружение, и Пригожина, и Кадырова, и Минобороны. И пока ему удается сохранять этот контроль, одних людей поднимать, других опускать – и он играет с ними. Но это до поры до времени", – отмечает Маломуж.

По его словам, если украинские военные проведут мощную наступательную операцию по освобождению востока и юга нашего государства в конце зимы или в начале весны, то это очень ослабит российского диктатора и его режим.

"И тогда все – и Герасимов из Шойгу, и спецслужбы, и Патрушев с Бортниковым, и Пригожин с Кадыровым – увяжутся в войну за власть. Как только они почувствуют, что "король голый", что Путин стал слабым, для них наступит "звездный час". В борьбе за власть они начнут подтягивать под себя вооруженные формирования, которые будут пытаться контролировать ситуацию в государстве, политиков и бизнесменов, чтобы потом формировать новое правительство России после Путина", – говорит генерал.

Кто такой Николай Маломуж

Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Председатель Всеукраинского Координационного совета Офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Однако для этого всего нужно в первую очередь, чтобы Украина одержала победу над Россией на фронте. А к тому времени позиции Путина будут достаточно сильными, чтобы продолжать контролировать свое окружение и никаких внутренних сдвигов в России ожидать не стоит.

Ранее Маломуж также отмечал, что окончательной точкой в войне будет достижение мира – заключение соглашения с представителем нового переходного правительства в РФ, которое будет после Владимира Путина. При этом он считает смену режима в России приоритетной задачей. Вместе с тем он не исключил, что Путина могут оставить на определенный период с целью сохранить контроль над российским ядерным оружием.

Напомним, у Зеленского объяснили заявление о том, что диктатор РФ может быть неживым. Российский диктатор Владимир Путин сейчас просто "человек-фейк". Все встречи он проводит в формате онлайн, а если ему нужно показаться на публике, то он это делает на камеры, но без присутствия людей вблизи, отмечает советник председателя ОП Михаил Подоляк.

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