Путина могут укокошить: генерал-разведчик раскрыл сценарий смены власти в РФ

Смена режима в России является приоритетной задачей, уверен Николай Маломуж

Владимир Путин, Николай Маломуж / УНИАН, сайт Кремля

Окончательной точкой в войне будет достижение мира – заключение соглашения с представителем нового переходного правительства в РФ, которое будет после Владимира Путина, заявил бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж.

При этом он считает смену режима в России приоритетной задачей. "Но война может закончиться и при Путине, и при переходном правительстве", — сказал собеседник в ходе чата в Главреде.

Вместе с тем он не исключил, что Путина могут оставить на определенный период с целью сохранить контроль над российским ядерным оружием.

В то же время экс-глава СВР уверен в том, что режим Путина будет ослабевать, а после военных поражений постепенно будет происходить расшатывание ситуации в России: у общества будет расти недоверие к Путину, а в окружении Путина будут нарастать противоречия.

"Разбалансированность будет тянуться с весны-лета 2023 года, а летом-осенью встанет вопрос о замене самого Путина. Такая ситуация реальна с учетом успехов наших войск и освобождением всех территорий. Возможен еще один сценарий, более радикальный. Когда он будет угрожать окружению, например, уничтожением отдельных своих представителей, они могут тайно объединиться и его устранить физически", — добавил Маломуж.

Ранее сообщалось о том, что движения президента РФ Владимира Путина и положения частей его тела свидетельствуют о заболеваниях, которые тщательно скрываются.

При этом его ноги буквально ходят ходуном, а руки Путин пытается зафиксировать.

Отмечается, что по данным журналистов, у президента России Владимира Путина не двигается правая рука.

Ранее сообщалось о том, что дочь президента РФ Екатерина Тихонова рассматривается как вероятный преемник Владимира Путина.

В России рассматривают вариант сословной, династической смены элит.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил о том, что президент РФ Владимир Путин живёт в ожидании большой победы России над Украиной, после которой он надеется проводить переговоры и диктовать условия прекращения огня.

Путин прекрасно понимает, что у России войска, по сути, больше нет, и ему нужна будет передышка, чтобы собрать новую армию.

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