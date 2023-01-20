Весна станет решающим этапом войны, Украина идет в наступление – генерал Николай Маломуж

По мнению генерала, у Украины будет всего пять месяцев, чтобы вынудить Россию к капитуляции, война должна закончиться к концу лета 2023 года.

До 24 февраля Россия бросит в бой все, чтобы захватить всю Донецкую и Луганскую области – Маломуж / Главред

На сайте Главред состоялся чат с бывшим главой Службы внешней разведки Украины, генералом армии Украины Николаем Маломужем. Общаясь с читателями, он рассказал, какое наступательное оружие и технику может в ближайшее время получить Украина от Запада, когда начнется контрнаступление украинских войск, решится ли Россия на вторую попытку взять Киев, когда на вооружении ВСУ появятся ракеты, способные достать до Москвы и Урала, когда закончится война, а также сколько продержится Путин, и кто может прийти к власти после него.

Представляем стенограмму чата с Николаем Маломужем.

Марк: Какое значение для Украины на поле боя будет иметь получение танков Leopard от Польши, а также танков Challenger 2 от Британии? В каком количестве они нужны нам для эффективного контрнаступления?

Николай Маломуж: Наши союзники до сих пор воздерживались от поставок тяжелой техники, прежде всего, танков и высокоточной дальнобойной артиллерии, которая бьет на 300-500 км, потому что полагали, что это наступательное оружие. Впрочем, танки могут считаться не только в наступательным, но и оборонительным оружием, предназначенным для эффективного уничтожения противника и осуществления маневров на поле боя при обороне.

США и другие союзники Украины считают, что мы приближаемся к кульминации, то есть переломному моменту проведения операции по освобождению территорий нашего государства и победе над российским агрессором. И передача танков Польшей и Британией станет существенным вкладом в нашу оборону и наши будущие наступательные операции.

Впрочем, то количество танков, которое нам сейчас готовы передать, недостаточное для эффективной обороны, а, тем более, контрнаступления. Даже если нам дадут 40-50 танков в рамках британских и польских поставок. Танки в таком количестве не станут решающим фактором, но они будут полезными на поле боя на тактическом уровне. Хотя, если объединить возможности этих танков с возможностями другой техники, в частности, самоходных установок и ракетных систем, которые будут уничтожать резервы и огневые средства противника, это может сыграть существенную роль на определенном направлении, например, бахмутском, ведь так может быть создана небольшая ударная группировка.

А для эффективного контрнаступления нам нужно как минимум 300 единиц таких танков. То есть Украине нужны и другие пакеты помощи, которые нам обещают Германия, Франция, Италия, США и Канада. В ближайшее время Вооруженным силам Украины будут переданы не только легкие танки, бронетранспортеры и боевые машины пехоты, но и мощные танки Abrams, Leopard и Challenger 2. В комплексе это уже будут мощные бригады, которые смогут играть значительную роль в процессе будущего наступления.

Байден недавно заявил, что приближается решающий этап войны, и Украина перейдет к наступательной операции. Тяжелая техника, в первую очередь, танки, будет очень актуальной, и она должна поступить в Украину уже в ближайшие месяцы, чтобы мы могли в конце зимы или начале весны начать эти операции.

Nathan: Может ли решение Польши и Британии о передаче танков стать первым звеном в цепочке следующих поставок Украине от Запада наступательных вооружений? Что еще, по вашему прогнозу, в ближайшее время мы можем получить от западных стран?

Николай Маломуж: Первые решения стран-членов НАТО – Британии и Польши – о передаче Украине танков действительно станут основанием для аналогичных действий других членов Альянса. Конечно, лидером в этом процессе будут США вместе с Британией и Польшей.

Однако есть один нюанс: Польша не может передать Украине танки без соответствующих решений Германии и США. Президент Польши заявил, что поляки готовы передать танки, но речь идет о танках Leopard немецкого производства, поэтому согласие должна дать еще и Германия. А Германия пока такого разрешения на передачу Leopard Украине не дала.

Впрочем, думаю, все эти вопросы сейчас согласовываются, и на Рамштайне 20 января они будут решены: кто какие должен давать разрешения и по какому графику, в частности, что и когда поставляют американцы, что и когда – канадцы, что и когда – немцы, поляки, финны и тому подобное.

Уже три страны, которые имеют танки Leopard, готовы их поставлять Украине. Но немцы ссылаются на то, что пример должны показать США и Британия. Только после того будет готова принять такое решение и Германия, о чем четко заявил Шольц после консультаций с президентом Соединенных Штатов.

Таким образом, поставка танков начнется после согласования на стратегическом уровне, и здесь ключевую роль будут играть США, Британия и Германия. Я думаю, что соответствующее решение появится 20 января после встречи министров обороны стран-участниц Рамштайнской группы, а это более 50 стран.

Кстати, речь идет не только о танках, но и о передаче Украине американских Bradlеy – "уничтожителей танков". Хоть Bradlеy – это и БМП, но они имеют ракетные системы, пушки и пулеметы, то есть могут уничтожать и вражеские танки, и другую технику, и живую силу. Также немцы уже приняли решение о передаче Украине БМП Mаrder, а Франция и Италия – о передаче бронетранспортеров и противоракетных комплексов.

Кроме того, вскоре будет и новый пакет помощи от США, куда войдут гаубицы 105 и 155 мм и большое количество боеприпасов. Также речь идет о передаче нашей стране целого дивизиона Patriot, который способен закрыть большие площади: даже одна система Patriot перекрывает небо на 160 км, а три системы перекроют его по всему периметру границы, откуда запускаются ракеты и беспилотники. Patriot, как правило, применяется против баллистических ракет, потому что эта система способна обнаруживать эти ракеты заранее, то есть еще на территории России или на оккупированных территориях, и по траектории их сбивать. Это очень эффективная система.

Вместе с тем, Украине дополнительно будут поставлены системы NASAMS, которые передадут США, а также их закупят для нас канадцы, плюс добавятся некоторые европейские страны, которые передадут нам еще одну-две батареи.

Таким образом, у нас появится мощная эшелонированная система ПВО, которая будет закрывать небо не на 80%, а на 90-95%. Фактически она будет, как израильская система "Купол", но гораздо большего масштаба, чем у израильтян, потому что площадь Израиля намного меньше, чем Украины, меньше угрозы, меньше запускается ракет.

Главред: Получается, пока что Leopard нам никто не передает, и, в принципе, наша радость может оказаться преждевременной, если та же Германия просто не позволит этому процессу передачи Leopard Украине развиваться?

Николай Маломуж: Неофициально уже все стороны согласились на передачу танков, а официально об этом будет объявлено 20 января во время очередного Рамштайна. Но до того продлятся согласования различных юридических и технологических моментов, чтобы на Рамштайне можно было сформировать конкретный график передачи.

В принципе, Германия устами Шольца заявила, что готова передавать Leopard Украине. Когда 20 января все наши союзники соберутся вместе и объявят, что они передают и в каком количестве, Шольцу точно некуда будет деваться, то есть когда о передаче танков объявят американцы, канадцы, финны, поляки и британцы, тогда и немцы примут соответствующее решение.

Для осуществления самих поставок потребуется две-три недели.

Следовательно, в совокупности нам будут предоставлены БТРы, системы ПРО и ПВО, танки и тому подобное. Уже за месяц-полтора мы сможем все это получить, освоить и начать мощную наступательную операцию, имея большие ресурсы. В целом, нам передадут сотни единиц техники: 250-300 различных типов танков, БТРов и тому подобное. То есть через месяц-полтора все это, по идее, будет в нашем войске и будет приведено в боевое состояние.

Ольга: Как Россия может ответить полякам на их передачу танков Украине? На территорию Польши уже залетали "случайные" ракеты – инцидент может повториться?

Николай Маломуж: Россия не имеет мощных средств воздействия на союзников, хотя постоянно угрожает им. Единственная реальная угроза – это ядерное оружие. Но все страны предупредили Россию о недопустимости такого акта и нанесении ударов по РФ уже на стадии развертывания ею ядерного оружия.

Других средств давления у России нет, разве что провокации. Их она может устроить на границе, например, это могут быть прилеты, то есть обстрел территории Украины, когда произойдет сбивание ракеты и залет ракет или обломков на территорию Польши. Также возможны провокации диверсионного формата, например, Россия может выпустить свои диверсионные группы на границе под флагом Украины или Беларуси, и они будут создавать какие-то ситуации, которые бы привели к дальнейшему напряжению.

Других форматов давления на Польшу у России нет. Ведь поляки делают ставку даже не на Германию, а на США и Великобританию. К тому же, Польша – это член НАТО, поэтому начинать с ней войну РФ точно не будет, поскольку это лишь ускорит падение режима Путина и самой Российской Федерации.

Поэтому в данный момент особых угроз нет, но Польше следует готовиться к различным провокациям.

Николай Маломуж / Главред

y-grek: Чем российские "аналоговнеты" уступают Leopard и Challenger 2, которые теперь будут в ВСУ? То есть насколько теперь России будет сложно нам противостоять?

Николай Маломуж: Мощь нашего войска существенно возрастет, когда у нас станет больше танков, БТРов, самоходных установок, более мощных боеприпасов к нашим гаубицам, ракетных систем, которые бьют на 80 км. Но главное – это танки. Все в комплексе будет означать существенное усиление наших ударных групп.

Это создает перспективу того, мы будем эффективно уничтожать ресурсы Российской Федерации (бронетехнику, артиллерию и боеприпасы), которых и так уже мало. Мы сможем более эффективно проводить наступательные операции. Ведь все новейшие танки, в частности, Leopard и Challenger 2, имеют системы мощной радиолокации, защиты, реагирования на удары, нейтрализации систем наведения противника на расстоянии. То есть это не просто танк, а целая система защиты и поражения, причем высокоточная. Поэтому, с одной стороны, эти танки будут поражать огневые и различные другие системы противника, а с другой – маневрировать и защищать себя от поражений противотанковыми системами РФ. Их очень непросто поразить, потому что любые пуски по танку обнаруживаются им и дезориентируются моделями защиты. Поэтому это, с одной стороны, усилит нашу огневую мощь, а с другой – в процессе наступательных операций это будет ударная сила, которая будет прорывать все заграждения противника – и водные, и земляные валы. Они будут наносить огромные потери живой силе и технике, а также тем огневым средствам, которые будут на линии фронта.

Smilik: Почему Путин снял Суровикина и поставил вместо него Герасимова? Генерал Армагеддон не оправдал надежд, которые на него возлагали, хозяин Кремля недоволен "отрицательным наступлением" на Херсон и взятием енота?

Николай Маломуж: Путин манипулирует кадрами, пытаясь найти тех, кто способен эффективно выполнять задачи. На первом этапе войны Шойгу и Герасимов провалили операцию по захвату Украины, в частности Киева, за что оказались в опале. Путин расценил это как неправильный кадровый выбор и решил найти более эффективных исполнителей, преданных ему и способных создать альтернативу Герасимову и Шойгу. Так Путин по разным секторам сменил около 12 командующих разными направлениями армии – не только Лапина на Суровикина, но и многих других, около десятка генералов. Но никто не выполнил задание.

Начав эту войну, Путин стратегически просчитался, и поэтому теперь терпит поражение. Поэтому и началась игра – поиск виноватого. Пытаясь переложить ответственность за провалы на Шойгу и Герасимова, он задействовал Кадырова и Пригожина, которые начали массированную атаку. В России без санкции Путина никто ничего не делает, в частности, никто из близкого его окружения без разрешения не может критиковать Шойгу и Герасимова, которые возглавляют всю вооруженную кампанию против Украины. Поэтому с разрешения Путина это и делалось.

В Суровикине Путин видел спасение для себя. Но у этого человека нет ни чести, ни морали – ничего, кроме жесткой авторитарной позиции и террористических акций, которые он совершал в Сирии, и был убежден, что то же самое сработает и в Украине. Поэтому Суровикин совершал атаки не только на фронте, но и против мирного населения.

В России поняли, что Украину держит дух украинцев, а потому решили его подавить нанесением массированных ударов по гражданской инфраструктуре и энергетическим объектам в разгар зимы и логистическим путям, то есть по людям, а это откровенные акции террора. Впрочем, это не сломало дух украинцев, а, наоборот, еще больше объединило людей. Именно поэтому мы пробили фронт на харьковском направлении и добились освобождения Херсона.

Тогда Путин понял, что ставка на Кадырова, Пригожина и Суровикина не сработала. К тому же, армейцы начали выказывать недовольство. Причем не только Герасимов и Шойгу, но и другие, а это чрезвычайно мощное лобби в России, мощный и наиболее массовый блок.

Теперь Путин решил вернуться к концепции развертывания большой войны, подчеркивая, что России, мол, угрожает не Украина, а НАТО, то есть "Родина в опасности!". И для этого нужно поднять все вооруженные силы, задействовать все ресурсы России, вновь вернуться к Шойгу и Герасимову и заявить о развертывании всех сил и средств, формировании новых дивизий, корпусов, армий и отправке их на юг и восток Украины, а также в Беларусь.

Впрочем, задачу Путина невозможно выполнить, потому что там такого напланировано, такие нужные ресурсы, такие кадры, такая мобилизация, которых у России и близко нет. Для выполнения задач, которые ставит перед собой Россия, ей понадобятся годы, а столько времени у нее нет. Так, в частности, мобилизацию Россия может провести только частично.

Путин понял, что какие-то масштабные акции могут планировать и осуществлять только генштаб и министерство обороны. Поэтому он и возвращается к их поддержке, считая, что на них и на спецслужбы можно опереться.

Вместе с тем Пригожин и Суровикин стали исполнителями тактического уровня. Например, перед ними поставили задачу захватить Бахмут – у них не получилось. Суровикин сначала сам пытался сделать это, потом Пригожин был убежден, что выполнит задание, но также провалился. До нового года они должны были взять Бахмут, но не смогли. Поэтому сейчас пытаются захватить хотя бы Соледар – эта позиция еще немного спасает имидж Пригожина, ведь недоверие Путина к нему огромно, как и сомнения в его способности выполнять спецзадания. Пригожин много чего обещал Путину, набрал из зеков частную армию "Вагнер", обещая им высокие зарплаты, но все это не сработало.

О Кадырове вообще нечего и говорить. Он демонстрировал свои возможности и хвастался, что проведет колоссальные операции и зачистки, но также провалился.

Поэтому Кадыров и Пригожин отходят на второй план, а ключевые позиции вновь начинают занимать российское минобороны и ФСБ, которые сегодня в фаворе у Путина. Именно они и будут проводить подготовку наступательных операций, запланированных на конец зимы и начало весны этого года.

Главред: Способны ли Герасимов и Шойгу сейчас проявить себя лучше, чем весной 2022 года?

Николай Маломуж: Герасимов и Шойгу – это люди прошлого. Их работа базируется на терроре и захвате территорий. У них нет какого-то сверхмощного видения того, как вести войну, а, тем более, оккупационную войну. И они прекрасно понимают, что проигрывают.

Герасимову и Шойгу удалось убедить Путина за счет новой мобилизации, увеличения численности армии в три-четыре раза и подготовки новых возможностей по линии ВПК пытаться захватить украинские территории, но пока результата нет. И теперь они планируют в десятки раз увеличить количество танков, БТРов, самоходных установок, артиллерийских систем, "Градов", "Смерчей", "Ураганов" и ракет к ним и таким валом пойти на Украину повторно. Но пока для успешного наступления особых предпосылок нет. России не удалось выполнить до конца даже план частичной мобилизации, поэтому говорить о новой волне мобилизации вообще очень сложно, потому что она подорвет перспективы самого Путина.

Россияне пока что поддерживают и Путина, и агрессию против Украины, но 70% из них не хотят принимать непосредственное участие в войне, они не хотят, чтобы их родные ехали воевать, потому что это почти гарантированная смерть. Уже десятки тысяч россиян вернулись с войны в Украине убитыми, сотни тысяч – ранеными. Для России это уже много. Поэтому я считаю, что свою задачу по мобилизации они не выполнят, хотя амбиции большие.

Россия будет бросать мобилизованных на восточное и южное направления, но мы к этому готовы. Готовы не только наши человеческие резервы, но и мощные инновационные технологии, которые нам поставляют, и вооружение нашего собственного производства. Ведь у нас уже есть ракетные системы, которые бьют на расстояние до одной тысячи километров, и беспилотники, которые достают далеко вглубь территории РФ (уже дважды был атакован аэродром в Энгельсе, в результате чего были повреждены стратегические бомбардировщики, и это только начало).

Поэтому перспектив у нового российского наступления нет. Ни Шойгу, ни Герасимов не спасут ситуацию. Это старая гвардия, опирающаяся на тактику забрасывания противника трупами, чтобы дальше двигаться уже по ним. Именно так русские и делают сегодня под Соледаром. Однако это не сработает, и перемалывание живой силы русских продолжается.

К тому же, у нас мощные разведывательные силы, которые обнаруживают новые резервы противника, их перемещение и технику. Это позволит нам отслеживать и уничтожать, даже на больших дистанциях, силы противника, причем даже до того момента, как они вступят в бой или займут позиции на линии фронта.

Umka: Насколько, по вашей информации, существенны противоречия в окружении Путина – между Герасимовым, Шойгу, Пригожиным, Суровикиным, Кадыровым? Кто кого там "сливает", кто с кого перетягивает одеяло на себя? Какова вероятность, что эти противоречия выльются в конкретные проблемы для Путина и проигрыш в войне?

Николай Маломуж: На сегодняшний день Путин просто манипулирует кадрами, он до сих пор контролирует процесс. Поэтому сказать, что кто-то из перечисленных лиц играет в самостоятельную игру, нельзя.

Я знаю лично российскую верхушку, в частности, тех людей, которые задействованы сейчас в процессе. Каждый из них пытается доказать свою эффективность, чтобы занять ведущие позиции в окружении Путина и не только формировать свои военные структуры, но и реально влиять на политику Путина, политику войны, кадровые вопросы, финансовые ресурсы и все то, что они захватят во время проведения операции, например, шахты на Донбассе.

Но Путин прекрасно отработал в стиле Сталина – через разные сегменты спецслужб он контролирует и свое окружение, и Пригожина, и Кадырова, и Минобороны. И пока ему удается сохранять этот контроль, одних людей поднимать, других опускать – он играет с ними. Но это до поры до времени.

Если ВСУ в конце зимы или начале весны проведут мощную наступательную операцию с целью освобождению востока и юга Украины, это очень ослабит Путина и его режим. И тогда все – и Герасимов с Шойгу, и спецслужбы, и Патрушев с Бортниковым, и Пригожин с Кадыровым – ввяжутся в войну за власть. Как только они почувствуют, что "король голый", что Путин стал слабым, для них наступит "звездный час". В борьбе за власть они начнут подтягивать под себя вооруженные формирования, которые будут пытаться контролировать ситуацию в государстве, политиков и бизнесменов, чтобы потом формировать новое правительство России после Путина.

Но все это произойдет только тогда, когда Россия потерпит мощное поражение на фронте. До этого момента позиции Путина будут сильными, и он будет контролировать свое окружение различными инструментами. После поражения силовики, которых сейчас Путин использует одних против других, начнут объединяться против него. Но, подчеркиваю, этому будет предшествовать поражение на фронте – изгнание россиян с территории Донбасса и Крыма. К тому времени никаких внутренних возмущений в России не будет.

Кто такой Николай Маломуж Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Председатель Всеукраинского Координационного совета Офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Joker: Насколько вероятным вы считаете сценарий, о котором сказал Данилов, что будет борьба за власть между вооруженными силами России, военными формированиями Пригожина и Кадырова, а также новым вооруженным формированием силовых структур РФ, причем их противостояние будет разворачиваться в центре Москвы?

Николай Маломуж: Это лишь один из сценариев, и ситуация может сложиться и иначе. После проигрыша российских войск на фронте в России может образоваться коалиция, которая блоком придет к власти, устранив Путина – политически или физически, или по состоянию здоровья. Именно эта коалиция может пойти на переговоры с Западом и Украиной об условиях выхода России из войны с уплатой компенсаций нашему государству.

Мощным аргументом этой коалиции в разговоре с Западом будет ее обещание сохранить контроль над ядерным потенциалом Российской Федерации. Если определенная сила на время переходного периода в России сможет гарантировать этот контроль, Запад может поддержать такой процесс.

Поэтому к власти в России вполне может прийти объединенная коалиция, например, спецслужб и силовиков, а также таких политиков, как мэр Москвы Собянин и премьер Мишустин. В таком случае тот же Пригожин окажется где-то в стороне.

А может быть и так, что Пригожин с Кадыровым постараются что-то предпринять. Но у них есть слабость – их не воспринимают российская армия (а это больше миллиона человек сейчас) и спецслужбы. Пригожину будет очень сложно противостоять этому, потому он должен либо войти в коалицию с силовиками, либо начинать борьбу, например, массовые протесты и силовое противостояние оппозиции, военным и гражданским. Тогда Пригожин может предстать в качестве одного из участников процесса, который удерживает ситуацию в Москве и регионах. Хотя в регионах ему будет очень тяжело, ведь у него нет сети по всей России, в российских глубинках и национальных республиках – есть ячейки в Москве и Санкт-Петербурге. Поэтому шансов у него немного. По крайней мере, на данный момент есть более мощные силы, которые контролируют ситуацию как в российском государстве, так и в силовых структурах: ФСБ, Росгвардии, Службе безопасности Путина, трех разведках. Это очень мощные силы, где Пригожину нечего делать, тем более, если будут объединяться люди из минобороны и влиятельные политики.

Поэтому возможны несколько сценариев развития событий, и Данилов озвучил только один из них.

Главред: Если в России образуется такая коалиция, о которой вы говорите, действительно ли эти люди будут заинтересованы в завершении войны с Украиной? Ведь в коалицию войдет немало "ястребов", то есть тех людей, которые сейчас очень поддерживают эту войну.

Николай Маломуж: В случае мощных наступательных операций Украины на юге и востоке среди российских военных начнется паника, они будут убегать, и мы двинемся за ними по пятам вплоть до Крыма и зайдем на полуостров. Это колоссально ослабит путинский режим, и тогда людей из российской верхушки больше будет беспокоить вопрос не захвата Украины, а спасения самих себя.

Если Путин отойдет от власти, его окружение будет готово договариваться с кем угодно, лишь бы только спасти себя от мощного поражения и ответственности в международных судах.

У России не будет какой-то сильной коалиции, нет. Знаю этих людей лично, поэтому уверен, что, пока есть силы у Путина, пока он контролирует ситуацию, его окружение будет оставаться объединенным в своих агрессивных намерениях, но, по оперативным данным, эти люди уже не верят в перспективы начавшейся войны.

Как только Путин исчезнет (возможно, его окружение поспособствует этому), в его окружении начнется грызня. Если кому-то из этих людей удастся объединиться, они смогут на определенный период сохранить за собой власть и будут договариваться со странами-победительницами об условиях, на которых они будут существовать. И эти условия они будут выторговывать за счет ядерного потенциала – это очень сильный аргумент, который они будут использовать в переговорах.

Так что после исчезновения Путина и его проигрыша на фронте российский монстр перестанет существовать. В России просто не будет единой мощной системы, которая готова вести глобальную войну. Это стопроцентно. Посмотрим, конечно, как война закончится, какими будут потери России, и на каких условиях все это произойдет.

Западные страны, в частности, США не хотели бы начала хаоса в России. Об этом неоднократно говорилось и официально, и неофициально. На Западе заинтересованы, чтобы были определенные альтернативные силы, которые возьмут на себя ответственность за контроль над ситуацией в РФ и над ядерным оружием, но при этом пойдут и на системные изменения – не только на деоккупацию Украины, но и на демилитаризацию РФ. Россия нанесла огромный ущерб нашему государству, поэтому нужно, чтобы в новом миропорядке она Россия жила в цивилизованном мире, но не играла особой роли, а в перспективе должна произойти и демилитаризация России, то есть сдача ею ядерного оружия.

Возможно, будет некий переходный этап, на котором россияне согласятся лишь выйти из Украины, выплатить компенсацию и предоставить гарантии безопасности, а процесс демилитаризации Российской Федерации будут затягивать. А это уже станет предметом очень сложного торга.

Николай Маломуж / Главред

Анатолий: Может ли эта война превратиться в третью мировую? Десятки стран помогают Украине оружием, поляки дают танки, Словакия, Дания, Латвия и другие позволили своим гражданам вступать в ряды ВСУ? Снежный ком нарастает…

Николай Маломуж: Сегодня против российской агрессии объединились практически все демократические страны мира. Даже страны, которые раньше особо не поддерживали Украину и курс на предоставление ей вооружения и были дружественными по отношению к России, например, Греция и Швейцария, сейчас пересмотрели свое отношение к действиям РФ и начали помогать украинцам. Например, Финляндия, которая всегда чувствовала угрозу для себя со стороны России, не вмешивалась в определенные процессы, чтобы не злить Москву. Сегодня такие страны либо поставляют Украине оружие, либо оказывают гуманитарную, политическую или дипломатическую помощь. То есть объединяются все.

Представить, что Россия в такой ситуации сможет мобилизовать свои ресурсы, чтобы противостоять миру, чрезвычайно сложно.

Теперь что касается ядерного потенциала России, который у нее есть и служит гарантией безопасности. Применить его – это фактически начать третью мировую войну и уничтожить человечество. Несколько лет подряд шла дискуссия о контроле над тактическим и стратегическим ядерным вооружением, и мировое сообщество пришло к выводу, что очередная мировая война не должна начаться, потому что она будет означать конец человечества.

Путин нарушил этот принцип и угрожает применением тактического ядерного оружия. Но, начав эти угрозы, Путин бумерангом получил мощный ответ: США четко заявили и довели до сведения российского руководства, что в случае подготовки и развертывания Россией тактического или стратегического ядерного оружия она получит ответ – будут нанесены удары не только по Черноморскому флоту, но и по центрам принятия решений и центрам, которые готовят запуски ракет шахтного, морского, авиационного типа или других систем. И сейчас все эти процессы контролируется в режиме онлайн.

Такую же позицию заняли и предупредили об этом россиян британцы, французы, все страны ЕС и даже китайцы. Все соглашаются, что нужно не допустить ядерной войны, а в случае подготовки России к ней применить все возможные меры, в том числе военные. Если так произойдет, это будет конец России. Такую же позицию высказал и премьер Индии, ядерной державы.

Поэтому Путин был вынужден прекратить эту риторику, поняв, что это путь в никуда, и что в первую очередь может пострадать Россия. Ведь как только станут заметными какие-либо действия по подготовке или развертыванию ядерных средств, сразу же по России будет нанесен мощный удар. Ядерная война станет концом человечества, когда не будет ни американцев, ни англичан, ни русских, ни китайцев – никого, Земля будет выглядеть, как Луна, на ней все вымрет.

Но Путин – не самоубийца, я знаю его лично. Он даже от ковида прятался за 15-метровым столом, встречаясь с лидерами других стран. Он себя очень любит, бережет и боится за свою жизнь. Поэтому очень маловероятно, что он решится на нанесение ядерного удара и развертывание третьей мировой войны.

Поэтому на 99% третьей мировой войны не будет, и Путин не посмеет наносить удары ядерными средствами.

Sid: Когда Запад наконец решится предоставить Украине самолеты и ракеты большей дальности?

Николай Маломуж: Сегодня Запад предоставляет Украине бронетехнику, САУ, радиолокационные системы, системы ПВО, включая новейшие типа Patriot. Но вопрос о предоставлении самолетов или дальнобойных ракет еще не рассматривается, хотя и стоит на повестке дня. Переговоры идут по ATACMS, которые бьют на 300 км и больше, и самолетам F-15 и F-16. Но это уже будет второй этап, в ближайшие месяцы мы это точно не получим. Это связано с тем, что США считают, что такие поставки могут быть расценены Россией как прямое вмешательство Запада и война между НАТО и РФ, а в таком случае Россия начнет агрессивно вести себя в отношении всего цивилизованного мира.

Но тут есть другой момент. На базе украинского ВПК, например, КБ "Южное", КБ "Луч" и еще нескольких заводов, можно производить дальнобойные ракеты дальностью до 1-2 тысяч километров. А КБ "Южное" – даже ракеты дальностью до 15 тысяч километров, то есть ракеты, способные облетать фактически весь земной шар. Ведь даже в России стоят на дежурстве атомные ракеты украинского производства "Южмаша"!

Поэтому на данный момент мы имеем все возможности в кооперации с западными партнерами производить дальнобойные ракеты любого радиуса действия и мощности, но не ядерные. Эти ракеты будут доставать не только до Энгельса, но и до Москвы, Санкт-Петербурга и Урала – никто нигде не спрячется. Это перспектива ближайших месяцев, потому что система производства уже разворачивается.

Плюс – беспилотники. Их эффективность мы уже продемонстрировали (вспомните Энгельс). Таких беспилотников у нас могут быть тысячи. Если мы поднимем армаду беспилотников с мощными зарядами, они пробьют любую систему ПВО и смогут накрыть любую мощную военную базу России, включая ядерную. Это открывает для нас хорошие перспективы. Тогда не придется просить ATACMS (хотя мы все равно будем вести переговоры по ним), а начнем производить собственные мощные ракеты.

Мы уже показали, что имеем "Нептуны", которыми бьем на 200 км и более (вспомните крейсер "Москва"). Также есть ракетные комплексы, которые работают по наземным целям, по авиационным системам, по танкам.

Мы просим Abrams и Leopard у западных партнеров, но у нас есть танк "Оплот", который мы продавали Пакистану и который ничем не хуже Leopard, а по некоторым параметрам даже лучше. Этот танк производят наши заводы, например, всемирноизвестное КБ им. Морозова. Это все наши производства, и такая техника должна быть у украинского войска на вооружении. К тому же, такой подход обеспечит нас и ракетами, и беспилотниками, и танками, и создаст новые рабочие места и перспективу возрождения нашей оборонной промышленности.

Главред: Хочу уточнить кое-что о собственном производстве дальнобойных ракет. То, о чем вы рассказали, является чисто теоретическим проектом сейчас, или оно уже переходит в практическую плоскость? Есть ли конкретные шаги по запуску в Украине собственного производства дальнобойных ракет?

Николай Маломуж: Это не теория, а реальные проекты. Мы продали 300 единиц танков "Оплот" Пакистану, сотни – другим странам. Это наши реальные производства, а не теоретические разговоры. Это то, что сегодня уже производится.

КБ "Луч" также уже производит очень конкретные и полезные виды вооружений. Сегодня мы по понятным причинам просто не можем говорить, что именно производим. Но эти образцы производились еще пять-семь лет назад. Сегодня вопрос стоит в количестве.

Если говорить о беспилотниках, есть около полусотни соответствующих проектов, и разработаны они были задолго до широкомасштабной войны. Речь идет о различных беспилотниках: ударных, разведывательных, тактического уровня. В течение последних десяти месяцев налаживалось массовое производство беспилотников, и этот процесс таки пошел. Поэтому сейчас главное, чтобы мы все это производство запустили и совершенствовали, как и производство боеприпасов (официально было объявлено, что их производство уже налажено). Опять-таки по понятным причинам мы не можем говорить о количестве и характеристиках – это нецелесообразно, с точки зрения безопасности и подготовки наших будущих действий на фронте.

Так что все это не теоретические разговоры – все вышеупомянутые образцы действительно производились в Украине в разные периоды и в разном количестве, в том числе в больших объемах. К сожалению, в свое время мы не ввели эти образцы, которые появились четыре-пять лет назад, в систему обороны, а сейчас все поняли, что это сверхкритично. Если бы мы это сделали вовремя, сегодня производили бы все это сотнями и тысячами.

Главред: А когда реально все это может появиться на вооружении наших войск, в частности, дальнобойные ракеты собственного производства и беспилотники? Насколько далекой перспективы это дело?

Николай Маломуж: Определенные образцы уже есть и применяются на фронте. Но их нужно огромное количество. Для их производства в нужных объемах понадобится от месяца до полугода, и это будет большая армия, которая обеспечит мощные преимущества над врагом в новых технологиях и новых видах войны.

Kyianyn: Будет ли вторая попытка россиян взять Киев? Чем она будет принципиально отличной от первой? Втянутся ли в войну белорусы?

Николай Маломуж: Маловероятно, что Россия сможет сгенерировать силы, способные наступать на Киев. Да и мы перекрыли все стратегические направления, и Россия терпит поражение и на юге, и на встоке, хотя там до сих пор идут тяжелые бои.

Северное направление, то есть со стороны Беларуси, чрезвычайно укреплено. Это не 24 февраля 2022 года, когда наши границы были открыты, и все пути сообщения, в частности, для движения танков, БТР и ракетных систем были свободны. Такого уже нет. Сейчас выстроена эшелонированная оборона, и на севере расположены и готовы встретить врага мощные артиллерийские и ракетные системы, мощные силы и формирования (и ВСУ, и Нацгвардия, и Пограничная служба).

Поэтому вторая попытка россиян зайти в Украину со стороны Беларуси уже не будет казаться им прогулкой. Все пути перекрыты и заминированы, готовность наших сил к наступательной операции с территории Беларуси очень высока.

Что касается белорусской армии, то она не готова и не хочет наступать. Мы получаем оперативную информацию от офицерского состава белорусских войск – они принципиально не хотят воевать в Украине. Спецназ, особенно тот, что на контроле КГБ, у России – да. И они формируют определенные частные структуры, которые за деньги могут проводить некоторые операции.

Если говорить о количественном и качественном составе белорусского войска, то он не готов вступать в войну, даже при поддержке России (в Беларуси сейчас находится 12 тысяч россиян, там есть танки, разворачиваются ракетные системы С-300 и С-400, а также Искандеры). Это не та потуга, которая может обеспечить эффективные наступательные операции. Она может разве что держать нас в напряжении и удерживать часть наших войск на севере.

А главное – сам Лукашенко не хочет втягиваться в войну, поскольку прекрасно видит, что Путин проигрывает. Он пытается демонстрировать благосклонность Путину, но воевать не хочет. Он пытается выглядеть как человек, который вынужден был помогать России под ее военным давлением, но постоянно предлагал мир. Лукашенко надеется с помощью Китая и Турции на этапе проигрыша России предстать в образе миротворца. Если же вдруг Путин будет побеждать, Лукашенко, наоборот, станет участником этой победы. То есть у него сегодня двойная позиция. Но напрямую он воевать не хочет.

Лукашенко прикрывает Путина: он оттягивает огромные силы украинской армии, прикрывает фронт от Украины, НАТО, в частности, Польши и стран Балтии, которые могут ударить в тыл с территории Беларуси по территории России. Плюс он оттягивает ресурсы с востока, с Донбасса, а также готовит российские резервы, потому что в РФ не хватает центров для подготовки мобилизованных. Кроме того, он осуществляет ремонт российской военной техники и передает России свою. Ну и, разумеется, дает разрешение на базирование российских бомбардировщиков и запуск российских ракет с территории Беларуси.

То есть Лукашенко выполняет большую работу и поддерживает агрессию, но сам втягиваться в войну не хочет принципиально. И он будет держаться до конца.

Единственный случай, когда Лукашенко может решиться вступить в войну своими войсками – если он увидит, что Россия может одержать победу, если российские войска будут наступать на востоке и на юге. Но все это маловероятно. Только в таком случае он может задействовать определенные бригады и спецназ на границе с Украиной для, например, проведения провокаций на границе или на нашей территории.

Впрочем, на данный момент, я считаю это направление бесперспективным и для Лукашенко, и для Путина. Если будет начата такая операция, у нас есть все силы и ресурсы, чтобы ударить по белорусской армии. А она тогда может отказаться от выполнения задач, поставленных Лукашенко. Тем более, под давлением россиян, которые будут идти вслед за белорусами заградотрядами. В таком случае может разгореться внутренний конфликт в Беларуси, способный привести к падению режима Лукашенко. То есть в таком случае возникнет реальная угроза не только для Лукашенко, но и для России. Поэтому они не слишком хотят рисковать.

Пока данных о готовности России и Беларуси к наступлению с севера нет. С помощью ЦРУ и разведуправлений министерств обороны США, Британии, Германии, Франции мы контролируем каждый шаг россиян и белорусов, все их передвижения войск и сил, а также то, что происходит на оккупированных территориях. И все это в режиме онлайн. Поэтому наша готовность к любым наступательным операциям противника будет сверхвысокой.

Сегодня перспективы начала наступательной операции с территории Беларуси нет. Это маловероятно в ближайшее время. Пока что Россия не готова к таким действиям: еще не произошло формирование и боевое слаживание новых частей, обеспечение их вооружением и техникой, еще не осуществлено обновление этой техники на заводах и предприятиях ВПК России и Беларуси. Для этого нужно полгода-год как минимум, а не два-три месяца. Противник перебрасывает на фронт резервы, мобилизованных, но мы их успешно уничтожаем.

Вместе с тем мы интенсивно готовим наши силы – уже больше миллиона людей в нашей армии, Нацгвардии и силовых структурах, это сверхмощная сила, которая может противостоять врагу. Если Россия перебросит еще 200-300 тысяч человек, это не будет для нас критичным.

Кроме того, Украина готовит наступательные операции, о чем говорили Залужный и Зеленский. События конца зимы и начала весны 2023 года будут решающими для освобождения территории Украины и предупреждения возможных агрессивных действий Российской Федерации. Если противник будет отступать на юге и востоке, причем массово и панически, это дезориентирует российское общество, которое очень остро реагирует на просчеты. И позиции Путина тогда пошатнутся.

Nino: Что, по-вашему, учудит Россия к годовщине полномасштабной войны?

Николай Маломуж: Россия захочет к этой дате захватить не только Соледар и Бахмут, но и всю Донецкую и Луганскую области. Также возможно наступление на запорожском направлении. Это предполагает лишь тактические успехи, потому что стратегических успехов у россиян нет. Они сейчас готовят новые ударные группы, чтобы заявить о том, что к 24 февраля они выполнили задачу "спецоперации".

Но все это будет происходить не 24 февраля – Россия попробует все это сделать заранее, чтобы 24-го уже отчитаться о выполненных задачах и показать результат. На это и будут нацелены все силы. Почему они и бросают на выполнение этих задач – на Соледар и Бахмут, Сватово и Кременную, а также на запорожское направление – не только "вагнеровцев", но и десантные войска, то есть силы, которые еще остаются боеспособными. Это последний шанс для России провести какую-то операцию и, возможно, где-то продвинуться на несколько километров или захватить какой-то населенный пункт.

Пока ВСУ активно перемалывают российские войска – ежедневно мы видим до 700-900 убитых российских военнослужащих. Как только мы уничтожим эти боеспособные части, подтянутые из России, шансов у нее не будет.

Поэтому до 24 февраля Россия будет пытаться достичь определенных успехов на Донетчине, Луганщине и Запорожье, и для этого она будет бросать в бой все, что может бросить. Это будет этап мощных боевых действий, когда нам надо продержаться. А тогда начнутся наши крупные контрнаступления.

Игорь: Наш Генштаб ожидает, что в ближайшее время российские войска будут пытаться захватить всю территорию Донецкой области, а после этого пробовать оккупировать часть Запорожской области. Об этом заявил генерал Громов. Мол, именно для этого РФ и увеличивает свою армию до 1,5 миллиона человек. Действительно ли аппетиты России сейчас ограничиваются этими территориями, или у нее гораздо более амбициозные цели? И способна ли Россия захватить эти намеченные территории?

Николай Маломуж: Россия не имеет ресурсов для крупных наступательных операций. Ближайшие две-три недели противник будет атаковать в Донецкой области по всем направлениям, чтобы захватить всю Донецкую область и иметь возможность 24 февраля отчитаться, что они выполнили задачу "спецоперации". Впрочем, особых перспектив захватить Краматорск, Славянск, Бахмут у России нет. Украинское командование прекрасно знает места, в которых противник нацелился на победу, и мы имеем свои силы и средства, чтобы обесценить старания противника и начать свое контрнаступление.

Поэтому российские войска действительно будут пытаться наступать и захватывать новые территории, но мы будем не только обороняться, но и контратаковать и нестандартно проводить операции тактического и стратегического уровня.

На запорожском направлении у России нет перспектив продвинуться. Они будут атаковать, чтобы просто упредить наше наступление. Именно поэтому они и активизируют запорожское направление. Ведь если мы пойдем на Запорожье, Мелитополь, Бердянск, а далее по всему югу, это станет чрезвычайно большой угрозой для России, потому что это лишит ее стратегически важного коридора. Поэтому попытка противника наступать в Запорожском регионе будет, но перспектив продвижения она не будет иметь – наши силы позволяют обесценить усилия россиян.

MistF: Соледар и Бахмут сегодня являются, пожалуй, самыми горячими точками на фронте. Как может разрешиться ситуация, что будет, если ВСУ смогут их отбить, что – если пока нет?

Николай Маломуж: Бахмут важный в военном плане, потому что там проходят важные коммуникационные трассы, которые позволяют поставлять боеприпасы бахмутском группировке. Хотя это не единственная трасса, есть и другие обходные, но они длиннее.

Соледар не является критичным для нас, но он является критическим в смысле уничтожения лучших сил Российской Федерации. И Пригожин, и военное командование параллельно пытаются захватить хотя бы один населенный пункт, чтобы отчитаться Путину, что, захватив Соледар, они открыли путь для захвата Бахмута и окружение группировки украинских войск.

Мы осуществляем нестандартные действия, но какие именно – мы об этом не можем говорить по понятным причинам. Единственное, что можно сказать, что мы наносим удары, чтобы не только уничтожить крупные силы противника (вспомните, как недавно в один момент было уничтожено сотню "вагнеровцев" и других представителей оккупационных сил), это могут быть и сотни, и тысячи, если это будут грамотные операции.

Второй момент. Бахмут держится стойко. Разве что Россия бросит все, что только может из других регионов, лишь бы переломить там ситуацию. Но я думаю, что перспектив захвата Бахмута российскими войсками нет.

Ostap: Почему Соледар стал яблоком раздора между Пригожиным и российским минобороны: один отчитывается, что город взяли, министерство отрицает? И вообще, почему такие ожесточенные бои идут за Соледар, чем важна эта позиция?

Николай Маломуж: В первую очередь, Пригожин не выполнил задачу Путина по захвату Бахмута до нового года. Пригожин клятвенно уверял, что "вагнеровцы" возьмут Бахмут, но слова не сдержал. Именно поэтому сейчас и началось унижение Пригожина, потому что он не выполнил личное задание Путина и нарушил клятву. Это подорвало его престиж – и политический, и военный, и самого формирования "Вагнер".

Для того, чтобы реабилитироваться, Пригожин задействовал все возможности, чтобы провести новую операцию – захватить Соледар, а потом с этой позиции развернуть операцию по захвату Бахмуту. Он надеется реабилитироваться таким образом.

Но и Путин, и военные поняли, что Пригожин со своим "Вагнером" ничего не сделает – недостаточно сил. Поэтому Путин, не доверяя военном "таланта" Пригожина, дал указание бросить в район Соледара и Бахмута более профессиональные силы – силы специальных операций и воздушно-десантные войска.

Вот сейчас Пригожин и недоволен тем, что его недооценили, а ВС РФ акцентируют внимание на том, что Пригожин не способен выполнять задания, и до сих пор город не захвачен.

Каждый тянет одеяло на себя, пытается унизить другого, дискредитировать его. Пригожин открыто выступил против Герасимова и Шойгу, но теперь все изменилось – Герасимов и Лапин вернулись к рулю. Лапин, кстати, чрезвычайно критиковался Пригожиным и Кадыровым, и на это была санкция Путина. Теперь эти люди снова управляют процессами и будут мстить Пригожину.

Тарас: Первая волна мобилизации далась России непросто, но русские, как бараны, пошли на убой. Чего ждать от второй волны, проглотит ли русское население и ее молча, может ли РФ взорваться изнутри?

Николай Маломуж: Я думаю, что Путин сегодня не будет рисковать и объявлять всеобщую мобилизацию. Ведь в таком случае он покажет неэффективность своих действий в начале "спецоперации", а также волны частичной мобилизации, которая должна была стать решающим и окончательным шагом, после которого ничего больше задействовать не придется. Поэтому, скорее всего, мобилизация будет происходить скрыто под прикрытием весеннего призыва.

Официальное объявление всеобщей мобилизации станет подрывом престижа Путина, потому что будет складываться впечатление, что он не может выполнить свои обещания. Путин будет скрытно набирать людей в войско и формировать новые части, возможно, частично на частной основе (то есть будут набираться частные армии).

Набрать еще полмиллиона или миллион для Путина будет крайне сложно, потому что это может вызвать огромные возмущения. Российское общество уже увидело, какие огромные потери понесет Россия. Россияне теряют своих родных и друзей, поэтому мобилизация для них становится очень чувствительной темой. За это новые попытки провести мобилизацию могут вызвать мощное недовольство и протесты – и окружения Путина, и российских граждан.

Динара: Когда начнется операция по освобождению Крыма? Удастся ли полуострову избежать большой войны?

Николай Маломуж: Если в процессе стратегической наступательной операции мы сумеем сломать фронт одномоментно, как это было на харьковском направлении, произойдет освобождение Запорожской и левого берега Херсонской областей, это откроет перспективу великого отступления россиян и их панического бегства. Когда они будут бежать из Запорожья и дальше, на их плечах мы вполне можем зайти в Крым. Такова перспектива освобождения Крыма военным путем.

А в Крыму уже царит паника, особенно среди россиян, приехавших туда после 2014 года – они уже собираются бежать.

Мощных сил в Крыму у России нет. Определенные силы там есть, но если начнется дезорганизация, будут панические настроения по всему Крымскому полуострову.

Второй сценарий, если мы не сможем сгенерировать нужные ресурсы и разрушить весь фронт, чтобы русские убегали, нужно будет вытеснить врага из Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей до перешейка, а далее в процессе проведения определенных мероприятий по демилитаризации России вместе с нашими союзниками решать вопрос Крыма политико-дипломатическим путем. Это будет более длительный процесс, который может произойти уже после проигрыша России, заключение мира с условием передачи Крыма в лоно нашего государства без боя.

Мирон: Когда будет добит Крымский мост?

Николай Маломуж: Сегодня тема Крымского моста не является актуальной. Но когда мы начнем наступательные операции на юге, параллельно встанет вопрос об уничтожении коммуникации, с помощью которой противник поставляет боеприпасы, технику и живую силу, то есть Крымского моста. Но это должны быть одновременные действия – наступление стратегического характера и удар по Крымскому мосту. Если наступление состоится через три-пять месяцев, то тогда же станет актуальным и вопрос Крымского моста.

Fedir: Способна ли Россия вести затяжную войну, на сколько лет войны такой интенсивности, как сейчас, хватит у нее ресурсов?

Николай Маломуж: У России нет большого потенциала, чтобы вести затяжную войну на территории Украины. Ведь одно дело – защищать свои территории, свою землю, а другое – вести оккупационную войну. Из-за того, что у нее достаточно ограниченные ресурсы, ей сложно будет вести затяжную войну на территории Украины.

Другой момент – у россиян нет мотивации воевать. Большинство российских военных осознает, что они ведут агрессивную войну против мирного населения.

Путин просто не может одержать победу в этой войне. И я думаю, что война прекратится сразу, как мы выйдем на границы нашего государства. Резервов, чтобы дальше проводить наступательную операцию, у Путина не будет, мотивации у россиян – тем более. Тогда будет общее падение боевого духа, прежде всего среди военнослужащих – они же видят, что перспектив нет, а война неправедная. Впрочем, для этого в ближайшие месяцы нам нужно провести очень мощные действия по освобождению территорий. Сейчас это чрезвычайно актуально, пока Путин не подтянул дополнительные резервы и не вооружил их, потому что это приведет к более затяжным процессам. Так что ближайшие пять месяцев – это наше время.

Главред: Видите ли вы готовность Запада помочь Украине провести контрнаступление в ближайшие месяцы?

Николай Маломуж: Запад понял, что Россия готовится к решающим боям, поэтому нужно нарастить боеспособность Украины и обеспечить ее оружием, техникой и боеприпасами уже в ближайшие месяцы. Иначе, если медлить, будет гораздо труднее противостоять России.

Неоднократно решающим этапом в войне называлась весна 2023 года, а генералы из США и Британии отмечают, что этот вопрос нужно решить до лета или до середины лета. Готовность к этому есть, поэтому перспективы очень хорошие.

Думаю, что Рамштайн 20 января даст дополнительный мощный старт для обеспечения Украины необходимым оружием, техникой, боеприпасами. И это даст нам ресурсы для наступательных операций. Думаю, в ближайшие два-три месяца мы и за счет собственного ВПК неплохо оснастим свою армию, особенно теми средствами, которые мы не получаем от наших союзников: ракетные комплексы, боеприпасы, беспилотники.

Роман Г.: По вашему прогнозу, закончится ли война в 2023 году? В этом году Российская империя будет похоронена?

Николай Маломуж: Мы должны освободить всю территорию максимум до середины-конца лета 2023 года. Для этого есть все предпосылки. К тому времени Россия не сумеет сгенерировать огромные силы, которые запланировала в конце прошлого года – для этого нужны и большие ресурсы, и время, и большие кадровые резервы. Пока по всем признакам Россия не готова к таким действиям. У нас есть полгода, чтобы реализовать задачи по обороне и освобождению территорий. Это будет конечная точка войны, когда вместе с партнерами мы принудим Россию не только к миру, но и к капитуляции.

Nelson: Закончится ли эта война, когда украинская армия выйдет на границы 1991 года? Что станет точкой в этой войне?

Николай Маломуж: Окончательной точкой будет достижение мира – заключение соглашения либо с Путиным, либо, скорее всего, уже с кем-то другим (представителем переходного правительства). Конечный акт – мирное соглашение о том, что фиксируется факт победы Украины юридически, фиксируются четко границы и все условия, которые Россия должна выполнить после проигрыша в войне.

Главред: То есть нужна еще и смена правящего режима в России и уход от власти Путина?

Николай Маломуж: Смена режима в России – это приоритетная задача. Но война может закончиться и при Путине, и при переходном правительстве. Мы не можем стопроцентно исключить Путина. Даже когда будет безысходность, и он будет, как волк, загнан в тупик, возможно, разговор будет идти с Путиным, но о том, что он полностью выйдет из Украины и гарантирует невмешательство, компенсацию и тому подобное. Его могут оставить на определенный период с целью сохранить контроль над российским ядерным оружием.

Но, скорее всего, такой разговор уже будет вестись с новым правительством.

Евгений: Ваш прогноз для России и Путина на 2023 год?

Николай Маломуж: Режим будет ослабевать. Россияне будут проигрывать на фронтах, в первую очередь, на южном и восточном, будут терпеть неудачи. Постепенно будет происходить расшатывание ситуации в России: у общества будет расти недоверие к Путину, а в окружении Путина будут нарастать противоречия.

Разбалансированность будет тянуться с весны-лета 2023 года, а летом-осенью встанет вопрос о замене самого Путина. Такая ситуация реальна с учетом успехов наших войск и освобождением всех территорий.

Возможен еще один сценарий, более радикальный. Когда он будет угрожать окружению, например, уничтожением отдельных своих представителей, они могут тайно объединиться и его устранить физически.

Nesterenko_: Ваше впечатление, решил ли уже Запад, что ему делать с Россией, заинтересован ли он в ее разгроме, допустит ли распад?

Николай Маломуж: Запад сегодня не готов к полному разгрому России. Опять та же предосторожность, что была в отношении СССР – у России сверхмощный ядерный потенциал, который может угрожать всему миру. Мол, попадание отдельных сегментов ядерных зарядов в различные образования, которые появятся в процессе распада РФ, приведут к неконтролируемой ситуации в мире и, возможно, региональным или глобальным ядерным катастрофам. Этого очень боится Запад. Поэтому он постарается, чтобы на переходный этап к власти в России пришел временный режим, который будет контролировать все эти ресурсы, а в перспективе пойдет на демократические преобразования, демилитаризацию и, возможно, формирование предпосылок для проведения демократических выборов.