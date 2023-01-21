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"Ему навеки 38": на фронте погиб украинский чемпион по дзюдо и самбо

21 января 2023, 14:22
Под Сватовым в автомобиль, где был спортсмен, попал вражеский снаряд.
Погибший украинский военный Максим Чумак
На фронте погиб украинский чемпион по дзюдо и самбо Максим Чумак/ Facebook Спортивный комитет Украины

В противостоянии российским оккупантам погиб мастер спорта Украины по дзюдо и самбо Максим Чумак. Воин во время своей спортивной карьеры одержал много побед.

Жизнь героя оборвалась под Сватово в Луганской области – 3 января в автомобиль, в котором двигался военный, попал снаряд оккупантов. Воин погиб в 38-летнем возрасте. Об этом в пятницу, 20 января, сообщил спортивный комитет в Facebook.

Максим Чумак занимался спортом с раннего детства. Тренеры предлагали ему поступить в университет физического воспитания и спорта, однако он пошел учиться в Государственный налоговый университет и закончил там кафедру военной подготовки в звании младшего лейтенанта запаса.

Когда Россия осуществила полномасштабное вторжение в Украину, Максим сразу пошел защищать родную страну от врагов. 26 февраля он добровольно вступил в ряды Национальной гвардии Украины.

За неделю до смерти его наградили орденом "За мужество" III степени. Уже посмертно герой также получит орден "За мужество" II степени.

"При жизни Максим с собратьями стали Легендами фронтового леса под Кременной. Там в чрезвычайно тяжелых условиях вдоль линии фронта выполнял боевые задачи, спасал своих, вдохновлял всех. Но под Сватовым в авто, где был Максим, попал снаряд. Ему навеки 38...", – отмечают в Спортивном комитете Украины.

  • Погибший украинский военный Максим Чумак
    Погибший украинский военный Максим Чумак Facebook Спортивный комитет Украины
  • Погибший украинский военный Максим Чумак
    Погибший украинский военный Максим Чумак Facebook Спортивный комитет Украины
  • Погибший украинский военный Максим Чумак
    Погибший украинский военный Максим Чумак Facebook Спортивный комитет Украины
  • Погибший украинский военный Максим Чумак
    Погибший украинский военный Максим Чумак Facebook Спортивный комитет Украины

Ранее сообщалось, что в боях за Украину трагически погибли сразу двое защитников – Андрей Косяк с позывным "Казак" и Тарас Стахив с позывным "Стах". Герои защищали нашу страну на Бахмутском направлении.

Напомним, в Броварах в результате падения вертолета, который задел детский сад, погибла мама троих детей Марина Грановская. Она как раз привела в детсад своих детей и выходила из него, когда произошла трагедия.

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