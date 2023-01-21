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"Думайте быстрее": у Зеленского заявили, что "нерешительность некоторых стран убивает украинцев"

21 января 2023, 13:24
Подоляк призвал западных партнеров не медлить с предоставлением военной помощи, ведь Украина платит за это высокую цену.
'Думайте быстрее': у Зеленского заявили, что 'нерешительность некоторых стран убивает украинцев'
Подоляк заявил, что "нерешительность некоторых стран убивает украинцев"/ ОПУ

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что каждый день промедления с оказанием военной помощи Украине западными партнерами имеет следствием потерю жизни многими украинцами.

Нерешительность некоторых стран убивает украинцев, подчеркнул Подоляк в Twitter.

Он отмечает, что эти страны всё равно потом предоставят эту помощь, когда поймут, что есть лишь один способ остановить войну – нанести поражение стране-агрессору России.

"Послесловие к глобальной нерешительности... Вы всё равно поможете Украине необходимым оружием и осознаете: нет никакого варианта закончить войну, кроме поражения Рф. Но сегодняшняя нерешительность убивает еще больше наших людей. Каждый день промедления – это смерти украинцев. Думайте быстрее", – написал Подоляк.

Передача танков Leopard 2 Украине

Для реэкспорта оружия немецкого производства требуется разрешение Берлина. 18 января стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц готов передать Украине боевые танки Leopard 2 лишь после того, как Вашингтон примет решение о поставках ВСУ боевых танков M1 Abrams.

В Белом доме ответили канцлеру Германии Олафу Шольцу о поставках танков в Украину. У Байдена считают, что каждая страна должна принимать собственное суверенное решение о предоставлении военной помощи Украине.

Во время встречи на авиабазе Рамштайн в Германии 20 января представителей разных стран, которые говорили об обороне Украины, так и не было принято общее решение о предоставлении Украине немецких танков Leopard.

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