Чехия опровергла, что передаст Украине танки Leopard, которые получила вместо Т-72

Страна передала украинцам советские танки, и вместо них получила немецкие Leopard 2.

Чехия не намерен отдавать Украине танки Leopard, полученные вместо Т-72, заявили в Минобороны страны/ Bundeswehr

В Чехии опровергли, что намерены передать Украине танки Leopard 2, которые они получили от Германии в качестве компенсации за предоставленные украинским военным танки Т-72 советского образца.

О таких намерениях ранее сообщили в СМИ, однако в Чехии заявляют, что эта информация не соответствует действительности. Об этом сообщили в Минобороны Чехии.

"Иностранные СМИ сообщили, что "Чехия и Словакия якобы готовы отказаться от танков Leopard 2 в пользу Украины". Эта информация не соответствует действительности. Никто не просил и не предлагал Чехии предоставить танки, которые, согласно предварительной договоренности, она получит от Германии в качестве компенсации за помощь Украине", – отмечается в заявлении чешского Минобороны.

В ведомстве отметили, что этот вопрос также не обсуждался во время заседания на американской базе Рамштайн в Германии.

Также Минобороны страны оспорили предположение, что Чехия якобы может получить американские танки Abrams вместо танков Leopard.

Передача танков Leopard 2 Украине

Для реэкспорта оружия немецкого производства требуется разрешение Берлина. 18 января стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц готов передать Украине боевые танки Leopard 2 лишь после того, как Вашингтон примет решение о поставках ВСУ боевых танков M1 Abrams.

В Белом доме ответили канцлеру Германии Олафу Шольцу о поставках танков в Украину. У Байдена считают, что каждая страна должна принимать собственное суверенное решение о предоставлении военной помощи Украине.

Во время встречи на авиабазе Рамштайн в Германии 20 января представителей разных стран, которые говорили об обороне Украины, так и не было принято общее решение о предоставлении Украине немецких танков Leopard.

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