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"Оперативный дублер" на подхвате: Фейгин рассказал о двойниках Путина

21 января 2023, 10:41
Слухи о смерти Владимира Путина связаны с тем, что в последнее время он полностью изолировался, считает Марк Фейгин.
Путин и двойники
Марк Фейгин рассказал о двойниках Владимира Путина / russsoprot - LiveJournal

Президент страны-агрессора Владимир Путин скорее всего жив, однако он наверняка использует двойников, заявил российский оппозиционер Марк Фейгин.

"Даже если предположить, что Путина как такового нет, средством проверки не является появление его публичного аватара. Как определить - двойник это или нет? Но я не придерживаюсь теории о том, что есть двойники Путина, которые заменяют его публично. Я считаю, что двойники точно есть, но они, как и в советской практике, играют роль оперативного дублера, когда надо сойти с трапа самолета, сделать протокольную съемку в разных местах на фоне каких-то объектов, посидеть в машине. Но голос, мимические черты и все остальное – их не повторишь", — сказал он в интервью Obozrevatel.

Собеседник считает, что слухи о смерти Путина связаны с тем, что в последнее время он полостью изолировался и большую часть времени проводит в своем бункере.

"Так зачем удивляться тому, что такие слухи могут иметь под собой убедительную почву. Потому что нет реального Путина. Он как полувиртуальная фигура", — добавил Фейгин.

Напомним, об использовании Кремлем двойников Владимира Путина рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Кремль использует людей, которым для схожести с российским диктатором сделали пластические операции, подчеркнул он.

Глава военной разведки Украины уточнил, что в прошлом уже обнаруживали двойников Путина, которые заменяли его в особых случаях, но сейчас это обычная практика.

Ранее сообщалось о том, что дочь президента РФ Екатерина Тихонова рассматривается как вероятный преемник Владимира Путина.

В России рассматривают вариант сословной, династической смены элит.

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