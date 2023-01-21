ВСУ идут вперед и продвигают линию фронта к Кременной – Гайдай

Подразделения Вооруженных сил Украины ведут упорные бои в Луганской области, постепенно приближая линию фронта к Кременной.
Как сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телеканала FreeДом, у Кременной продолжаются тяжелые бои.
"Россияне отправляют в атаку зэков даже по минным полям... Оккупанты бросают туда дополнительные резервы, потому что понимают, что линия фронта приближается к Кременной", — пояснил он.
При этом глава Луганской ОВА уточнил, что оккупанты оставляют на поле боя даже погибших кадровых военных, не говоря уже о "вагнеровцах".
Вместе с тем Гайдай добавил, что Лисичанский НПЗ оккупанты пытаются использовать в качестве плацдарма.
Ситуация на Донбассе
Ранее сообщалось - украинские военные продвинулись на фронте возле Кременной в Луганской области - этот город имеет стратегическое значение для дальнейшей наступательной операции на Северодонецк, Лисичанск и Сватово.
Глава ГУР Кирилл Буданов заявил о том, что российские оккупанты уже 8 месяцев пытаются достичь результатов в Донецкой области и захватить город Бахмут. Они терроризируют мирных жителей и продолжат ежедневные обстрелы города.
Бахмут имеет очень выгодное расположение с военной точки зрения. По этому российские оккупанты не отступают от города.
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