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"Путин – фейк": у Зеленского объяснили заявление о том, что диктатор РФ может быть неживой

21 января 2023, 11:03
Если Путину нужно показаться на публике, он делает это на камеры и без людей рядом.
Владимир Путин, Михаил Подоляк
У Зеленского объяснили заявление о том, что диктатор РФ может быть неживой/ Офис президента Украины, сайт Кремля

Российский диктатор Владимир Путин сейчас просто "человек-фейк". Все встречи он проводит в формате онлайн, а если ему нужно показаться на публике, то он это делает на камеры, но без присутствия людей поблизости.

На такие особенности поведения Путина обратил внимание советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью "24 каналу". Он напомнил о заявлении украинского президента Владимира Зеленского, который высказывал сомнения в том, что диктатор РФ еще жив. По словам Подоляка, несмотря на поведение главы Кремля, такие сомнения оправданы.

"Людей не бывает там, где есть Путин. Путин – это фейк. И президент Зеленский абсолютно правильно заметил. Он сомневается, что он еще жив. Потому что это человек-фейк, человек-онлайн. Он постоянно встречается с кем-то, но онлайн-формат, то есть его не существует", – отмечает Подоляк.

Подоляк отметил, что в России еще просто не понимают, что нужно провести транзит власти, а существование Путина у власти – это "окончательные рефлексии, фантомные боли".

Напомним, российский оппозиционер Марк Фейгин заявил, что президент страны-агрессора Владимир Путин скорее всего жив, однако он наверняка использует двойников. Слухи о смерти Владимира Путина связаны с тем, что в последнее время он изолировался, считает Фейгин.

Ранее генерал армии Украины Николай Маломуж отмечал, что после проигрыша Россией войны есть несколько сценариев развития событий в РФ. К власти может прийти коалиция, которая политически или физически устранит российского диктатора Владимира Путина, а затем будет вести переговоры с Западом и Украиной. Эти люди могут обсуждать выход РФ из войны с уплатой компенсаций Украине.

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