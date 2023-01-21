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Танки нужны Украине сейчас, чтобы остановить запланированное наступление РФ – посол в США

21 января 2023, 09:22
В вопросе предоставления такой техники время имеет решающее значение. Если Украина получит танки вовремя, она может предупредить новое наступление оккупантов.
Танки Leopard, Оксана Маркарова
Танки нужны Украине сейчас, чтобы предупредить запланированное наступление РФ, заявила Маркарова/ Википедия, Министерство финансов Украины

Украинской армии срочно нужны западные боевые танки, сейчас время имеет решающее значение.

Если бы западные партнеры вовремя передали нашему государству такую военную помощь, это могло помочь предупредить запланированное Россией новое наступление, которое страна-агрессор хочет осуществить весной. Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью CNN.

Она подчеркнула, что лучшим вариантом для Украины являются немецкие танки Leopard. Их будет легче ремонтировать и обслуживать.

"Мы постоянно консультируемся с партнерами и, судя по всему, Leopard является самым оптимальным вариантом в обслуживании и ремонте. Кроме того, ряд стран готовы предоставить их нам. Но опять же, дискуссии продолжаются", – говорит Маркарова.

Сейчас имеет большое значение время, когда такая техника может быть передана Украине, отмечает посол. Танки нужны украинским военным до того, как страна-агрессор РФ пойдет в новое наступление весной.

"Танки нужны уже сегодня, чтобы наши храбрые защитники смогли нас защитить, чтобы они смогли вернуться к контрнаступлению и предотвратить новые атаки рф, которые она готовит весной", – подчеркнула посол.

Передача танков Leopard 2 Украине

Для реэкспорта оружия немецкого производства требуется разрешение Берлина. 18 января стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц готов передать Украине боевые танки Leopard 2 лишь после того, как Вашингтон примет решение о поставках ВСУ боевых танков M1 Abrams.

В Белом доме ответили канцлеру Германии Олафу Шольцу о поставках танков в Украину. У Байдена считают, что каждая страна должна принимать собственное суверенное решение о предоставлении военной помощи Украине.

Во время встречи на авиабазе Рамштайн в Германии 20 января представителей разных стран, которые говорили об обороне Украины, так и не было принято общее решение о предоставлении Украине немецких танков Leopard.

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