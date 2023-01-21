"Устали от этого шоу, отправляйте танки Украине": сенаторы США жестко "наехали" на ФРГ

Проигрыш Путина в Украине – в национальных интересах Германии, подчеркнул сенатор Линдси Грэм.

Линдси Грэм / Facebook/LindseyGrahamSC

Группа американских сенаторов в жесткой форме потребовала от западных стран немедленно предоставить Украине танки для отражения российской вооруженной агрессии.

Жесткое заявление сделал сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм по итогам встречи с руководством Украины.

При этом американский политик был эмоционален и особо не подбирал дипломатических выражений.

"Чтобы выгнать россиян, украинской армии нужны танки. Я устал от этого (нецензурно, - ред.) шоу, которое сопровождается разговорами о том, кто будет их поставлять, и когда их будут поставлять. Путин пытается перерисовать карту Европы силой. Мировой порядок поставлен на чашу весов", — заявил Грэм.

Он уверен в том, что проигрыш Путина в Украине – в национальных интересах Германии.

"Немцы, отправьте танки Украине, потому что она нуждается в них. В ваших национальных интересах проигрыш Путина в войне против Украины. Администрация Байдена, передайте американские танки, чтобы другие последовали вашему примеру", — добавил Грэм.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с сенаторами Соединенных Штатов Америки Линдси Грэмом, Ричардом Блюменталем и Шелдоном Уайтгаузом.

В Офисе президента сообщили, что во время встречи "произошел обмен мнениями о дальнейших шагах, которые могли бы способствовать усилению поддержки нашей страны со стороны Конгресса США".

Помощь Запада Украине

Ранее генеральный секретарь Организации североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявил, что на заседании "Рамштайн-8" объявили о значительном новом пакете "боевых возможностей" для Украины. В то же время Ллойд Остин заявил после заседания, что решения о предоставлении Украине немецких основных боевых танков Leopard нет, как и американских танков M1 Abrams.

Напомним, глава оборонного комитета немецкого Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила о том, что после поставок Украине боевых машин пехоты Marder, стоит ждать передачи ВСУ немецких танков Leopard.

Как пояснила она в Twitter, это стало результатом изменения позиции федерального правительства Германии.

"Это большое облегчение, что федеральное правительство и особенно канцелярия, наконец, прокладывают путь для поставок танков в Украину", — пишет она.

Ранее премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Риши Сунак в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским объявил о намерении поставить украинской стороне танки Challenger 2 и артиллерийские системы.

"Премьер-министр обозначил стремление Великобритании усилить нашу поддержку Украины, в том числе путем предоставления танков Challenger 2 и дополнительных артиллерийских систем. Премьер-министр и президент Зеленский приветствовали другие международные обязательства в этом ключе, в том числе предложение Польши предоставить роту танков "Леопард", - говорится в сообщении на сайте британского правительства в субботу.

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