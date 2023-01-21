ВСУ пошли вперед на Луганщине: оккупанты отступают у Сватово – ISW

Подразделения российских оккупантов находятся в опасном положении, пишут аналитики ISW.

ВСУ ведут бои в районе Сватово и Кременной / Коллаж фото 59 ОМПБр Якова Гандзюка, Радио Свобода

В районе Сватово и Кременной Луганской области подразделения Вооруженных сил Украины продолжают вести наступательные действия.

При этом украинские защитники отразили наступление российских оккупантов в районе Новоселовского (в 15 км к северо-западу от Сватово). Об этом идет речь в аналитическом отчете американского Института изучения войны (ISW).

Подчеркивается, что в то же время 20 января российские и украинские войска продолжали наступательные операции в районе Сватово.

Военные аналитики также обратили внимание на то, что ВСУ продолжают контрнаступательные операции в районе соседней Куземовки (15 км к северо-западу от Сватово).

В отчете указывается, что подразделения российских оккупантов находятся в опасном положении, поскольку у них нет других населенных пунктов, к которым можно было бы отступить.

Также уточняется, что российские и украинские силы также продолжали наступательные операции в районе Кременной.

В ISW добавили, что ВСУ продолжают попытки выйти к Кременной с юга, бои вокруг населенного пункта усиливаются.

/ understandingwar.org

Ситуация на Донбассе

Ранее сообщалось - украинские военные продвинулись на фронте возле Кременной в Луганской области - этот город имеет стратегическое значение для дальнейшей наступательной операции на Северодонецк, Лисичанск и Сватово.

Глава ГУР Кирилл Буданов заявил о том, что российские оккупанты уже 8 месяцев пытаются достичь результатов в Донецкой области и захватить город Бахмут. Они терроризируют мирных жителей и продолжат ежедневные обстрелы города.

Бахмут имеет очень выгодное расположение с военной точки зрения. По этому российские оккупанты не отступают от города.

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