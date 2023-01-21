Испугались не дронов: в ISW объяснили, зачем в Москве поставили комплексы ПВО на домах

Власти РФ хотят напугать своих граждан "опасностью от войны" непосредственно для них и подготовить их к затяжным боевым действиям.

В ISW объяснили, зачем в Москве поставили комплексы ПВО на домах/ Telegram

Власти страны-оккупанта России взялась за подготовку своего населения к затяжной войне. Именно по этой причине в Москве поставили комплексы противовоздушной обороны на крышах зданий. Известно, что такие системы ПВО оккупанты с помощью подъемного крана высадили, в частности, на крышу одного из бизнес-центров и здания российского минобороны.

Таким образом Кремль пытается создать новую "картинку" войны и показать, якобы она опаснее для россиян. Об этом рассказали аналитики Института изучения войны (ISW).

"Кремль, вероятно, развернул системы ПВО в Москве, чтобы создать новую "картинку" войны, которая стала опасной для российского общества. Таким образом оккупанты пытаются усилить информационные операции по подготовке населения к затяжной войне и к дальнейшим жертвам", – сказано в сообщении.

Кроме этого, размещением в Москве систем противовоздушной обороны российские власти хотят провести ряд аналогий с боевыми действиями времен Второй мировой войны, когда средства ПВО устанавливались непосредственно по всей Москве.

Напомним, в Telegram-каналах РФ начали появляться фото и видео с установками ПВО, которые разместили на крышах зданий и свободных площадках в Москве. Вместе с установкой в Заречье их уже минимум пять.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал размещение систем ПВО на крышах домов в Москве. В частности, он напомнил о том, что Кремль тем самым нарушает международное право, в котором РФ часто обвиняет Украину. При этом он обратил внимание на фото с размещением установок ПВО "Панцирь-С1" на крышах административных зданий в Москве.

В сети высмеяли страхи российских оккупантов, устанавливающих ПВО на крышах зданий в российский столице, создав на эту тему множество мемов и фотожаб.

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