"За 15 минут до трагедии сказала, что умрет": российская ракета разорвала на куски женщину в Днепре

Внук погибшей 73-летней женщины рассказал о том, что тело его бабушки разорвало на части. Елену Журавскую до сих пор невозможно похоронить.

Российская ракета разорвала тело 73-летней женщины в Днепре / Коллаж фото ГСЧС, соцсети

Российская ракета Х-22, которая 14 января ударила по жилому дому в Днепре и уничтожила целый подъезд, убила 73-летнюю Елену Журавскую. Родные до сих пор не могут смириться с этим. Но самое необычное в этой истории то, что женщина почувствовала свою гибель и попрощалась с семьей. Об этом рассказал её внук Даниил Журавский, сообщает ТСН.ua.

В момент ракетного удара Елена находилась в своей квартире на 4 этаже. Её внук не исключает, что именно в её квартиру могла ударить Х-22. Родные до сих пор не могут похоронить бабушку, потому что её тело разорвалось на мелкие куски.

"Уже прошло 6 дней, моей бабушки нет, хоронить просто нечего. Её просто разорвало на куски, на такие мелкие куски, что просто невозможно идентифицировать. Поэтому придется моему дяде, у которого взяли образцы ДНК, ждать, когда в пересеянном мусоре могут быть найдены частицы тел. Находят пальцы и еще что-то", - сказал Даниил Журавский.

Ракета могла отнять жизнь еще нескольких людей из этой семьи. Оказалось, что в тот день Роман (дядя Даниила) пошел со своей беременной женой и двумя маленькими детьми в церковь. За 15 минут до трагедии ему позвонила 73-летняя Елена, которая осталась дома, и сказала, что хочет попрощаться. Тогда еще никто даже не мог предположить, что произойдет непоправимое.

"Дядя с семьей – очень верующий человек. Так вот, бабушка сказала дяде, что ночью ей открылся Бог и сказал ей, что заберет её. Предчувствовала и не шутила. Еще замечу, что когда дядя говорил с ней по телефону в тот момент, перед попаданием ракеты, никакого взрыва не было. Не было никаких звуков работы ПВО. Ракета на огромной скорости попала в дом", - сказал Даниил.

Российская ракета разорвала тело 73-летней женщины в Днепре / соцсети

Он вспомнил, что Елена Журавская 27 лет проработала преподавателем в детском саду. Женщина всегда красиво одевалась, была доброй и никому не желала зла. Теперь в память о женщине остались лишь фото, которые были в телефоне, все остальное уничтожила ракета.

Ракетный удар по Днепру

В субботу, 14 января, во время масштабной тревоги российские военные ударили ракетой в многоквартирный дом в Днепре. По официальным данным, в результате вражеской атаки погибло 45 человек, среди них шестеро детей.

Недавно в британской разведке сообщили, что Россия нанесла удар по жилому дому в Днепре противокорабельной ракетой Х-22. Эти ракеты непригодны для нанесения высокоточных ударов. Они уже вызвали массовые жертвы среди гражданского населения Украины во время предыдущих ракетных ударов. При этом Россия ошибочно обвинила Украину в попадании в здание украинской ракеты ПВО.

Между тем пропагандисты в РФ, не стесняясь, цинично радуются жестоким убийствам гражданских в Украине, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что к теракту в Днепре РФ якобы не имеет отношения.

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