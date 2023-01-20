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"Она была моей жизнью": сын погибшей в Днепре женщины написал слезное прощальное письмо

20 января 2023, 16:25
Сын погибшей Ирины Саламатенко написал трогательное письмо, в котором рассказал о том, какая была его мама и как ему её не хватает.
Ирина Саламатенко с сыном
Сын погибшей в Днепре Ирины Саламатенко написал ей прощальное письмо / Коллаж фото Радио Свобода, соцсети

Российские оккупанты 14 января атаковали Днепр и ударили ракетой Х-22 по жилому дому. В результате этого погибли мимо проходящая Ирина Саламатенко. Она была отличным стоматологом и волонтером. У женщины остался сын и муж.

Сын Ирины с ужасной болью написал прощальное письмо для мамы, в котором признался, что она была его жизнью. Это письмо опубликовал отец мальчика на странице своей покойной жены.

"Мы попрощались и провели в последний путь нашу красавицу. Наш сын Игорь (так, он также Игорь) самостоятельно написал письмо к маме и для всех, кто смог прийти на прощание. Я не исправил ни одного слова. Это его текст, который я с его разрешения опубликую в её память и в её честь", - написал муж Ирины.

Ирина Саламатенко
В Днепре погибла стоматолог и волонтер Ирина Саламатенко / соцсети

В своем письме мальчик описал, что для всей семьи это огромная трагедия, с которой они не могут смириться. Мальчик не может простить то, что у него жестоко отобрали самого дорогого человека – маму.

"Невозможно передать словами, насколько это огромная трагедия для нашей семьи, для нашего района, для нашего города, для меня … Нагоняет черноты и столь трагичная смерть, которая произошла по вине этих бункерных ублюдков, которых мы никогда не простим и будем проклинать до конца времён всей семьёй, всей Украиной", - написал сын Игорь.

Игорь описал свою маму невероятно теплыми словами. Именно такой она запомниться для своей семьи и родных, которые знали Ирину и ощущали её доброту.

"Мы любили маму до бесконечности, и будем любить, ее улыбка заставляла улыбаться остальных, ее теплые слова заставлял чувствовать это самое тепло в груди, а её красота и внешность завораживала взгляд ... Я счастлив за маму, что за её, к огромному сожалению, столь короткую жизнь, она жила ею во всех существующих в мире красках, мы всей семьёй часто путешествовали, любили и будем любить друг друга, вместе обнимались, смеялись, плакали, всегда были вместе", - пишет Игорь.

Он уверен, что его мамочка стала ангелочком. Игорь также верит в то, что её душа находится все время рядом с ними и гордится своими близкими, которые делают все, чтобы память о ней жила вечно.

"Она осталась с нами, она никуда не ушла, я уверен что мама, прямо сейчас, в этом зале, стоит рядом со мной и крепко обнимает, я чувствую её любовь, её теплоту, её заботу, я знаю что она гордится мной, гордится папой, гордится всеми нами, и я буду делать все, чтобы наблюдая со стороны, Ирочка продолжала мной гордится, она была моей жизнью, и осталась моей жизнью, нашей жизнью, она рядом с нами, и внутри нас, и мы никогда не забудем маму, мы будем любить ее до конца времён, пока не воссоединимся снова на мягких и пушистых облаках. Я люблю тебя, спи спокойно, мой ангелочек", - добавил мальчик.

Ирина Саламатенко
Сын погибшей в Днепре Ирины Саламатенко написал ей прощальное письмо / соцсети
Ирина Саламатенко
В Днепре погибла стоматолог и волонтер Ирина Саламатенко / соцсети

Ракетный удар по Днепру

В субботу, 14 января, во время масштабной тревоги российские военные ударили ракетой в многоквартирный дом в Днепре. По официальным данным, в результате вражеской атаки погибло 45 человек, среди них шестеро детей.

Недавно в британской разведке сообщили, что Россия нанесла удар по жилому дому в Днепре противокорабельной ракетой Х-22. Эти ракеты непригодны для нанесения высокоточных ударов. Они уже вызвали массовые жертвы среди гражданского населения Украины во время предыдущих ракетных ударов. При этом Россия ошибочно обвинила Украину в попадании в здание украинской ракеты ПВО.

Между тем пропагандисты в РФ, не стесняясь, цинично радуются жестоким убийствам гражданских в Украине, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что к теракту в Днепре РФ якобы не имеет отношения.

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