"Рот был набит стеклом": жуткая история людей чудом выжили во время ракетного удара в Днепре

Пострадавшая женщина убеждена, что она чудом спаслась благодаря мобильному телефону, который был у нее в руках. Она сразу позвонила своему сыну.

Женщина с отцом чудом выжили после ракетного удара в Днепре / Коллаж фото Радио Свобода, скриншот из видео

Российская ракета 14 января ударила по жилому дому в Днепре. Она унесла жизни десятков людей. Но в тот день чудом удалось спастись Светлане Галич и её 86-летнему отцу Владимиру. Светлана находилась в одной из комнат на 6 этаже. После взрыва её придавили шкафом и женщина начала задыхаться. Об этом она рассказала в эфире телемарафона.

"Это страшное "бух" и все, кругом темно, блики, красное все, кругом темнота и сразу нельзя дышать. Жуткий густой дым и темно, ты не понимаешь, что происходит … Спасло то, что телефон был в руках. Я позвонила сыну и сказала: "Если вы в течении 5-ти минут не приедете, то нас в живых уже не будет", говорит Светлана.

Женщина смогла встать и хотела открыть входную дверь, но её заклинило. Она дошла до разбитого окна и начала кричать, моля о помощи.

"В зал вышла, смотрю, там полиция ходит, люди лежат, это страшно. Кричала "спасите, помогите". У меня спросили: "Вы с какого подъезда?", говорю: "Угловой". Мне сказали, что там все разрушено, они зайти не могут", - вспомнила женщина.

Вскоре Светлана услышала за дверью голос своего сына. Он с правоохранителями смогли выбить дверь, но не сразу.

"Когда ты стоишь и слышишь свою мать, которая молит о помощи, а ты никак не можешь открыть эту дверь, это ужасно", - сказал сын Светланы.

86-летний Владимир был в соседней комнате. Он сидел возле большого панорамного окна. В результате взрыва мелкие осколки полетели именно в его сторону. В результате этого у него было порезано все лицо и тело. Медики зашивали даже ухо и голову.

"У него весь рот был забит стеклами. Женя (сын Светланы – Главред) ему вынимал эти стекла", - вспомнила Светлана.

Сам же Владимир хоть и с многочисленными порезами и травмами, не прекращает шутить. Он признался, что даже не пострадал бы, если бы пошел со своей соседкой на танцы.

"Рядом живет женщина и она все время ходит. Она меня приглашает и мы с ней вместе ходим", - сказал Владимир.

Ракетный удар по Днепру

В субботу, 14 января, во время масштабной тревоги российские военные ударили ракетой в многоквартирный дом в Днепре. По официальным данным, в результате вражеской атаки погибло 45 человек, среди них шестеро детей.

Недавно в британской разведке сообщили, что Россия нанесла удар по жилому дому в Днепре противокорабельной ракетой Х-22. Эти ракеты непригодны для нанесения высокоточных ударов. Они уже вызвали массовые жертвы среди гражданского населения Украины во время предыдущих ракетных ударов. При этом Россия ошибочно обвинила Украину в попадании в здание украинской ракеты ПВО.

Между тем пропагандисты в РФ, не стесняясь, цинично радуются жестоким убийствам гражданских в Украине, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что к теракту в Днепре РФ якобы не имеет отношения.

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