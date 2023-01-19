"Сразу плачет": женщина из Днепра, потерявшая сына и мужа, еще не знает о смерти самых родных

Когда Екатерину доставили в больницу, температура ее тела едва дотягивала до 31 градуса.

Теракт в Днепре / Telegram Днепропетровская ОГА, Instagram Екатерина Зеленская

27-летняя Екатерина Зеленская, которая почти сутки находилась под завалами в Днепре, сейчас находится в реанимации. Женщина еще не знает, что кровавый теракт забрал у нее самых родных – мужа и сына.

Как рассказал главный врач областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко, женщина, имеющая недостатки слуха, не могла звать на помощь. Она смогла дотянуться до часов на руке и ответить на звонок мамы.

"Спасатели сделали невозможное: достали ее из-под десятков тонн строительных обломков. О взрыве говорить не может, сразу плачет. Попросил написать – рука дрожит, мысли только о близких. Общается с психологом", - отметил Рыженко.

Пострадавшая женщина описала момент взрыва в Днепре / Facebook Сергей Рыженко

Врач сообщил, что когда Екатерину доставили в больницу, температура ее тела едва дотягивала до 31 градуса. Ссадины на руках и теле женщины напоминают о трагедии.

"Катя получила много лекарств в реанимации, цвет лица из серо-землистого стал розовым. Пытается даже улыбаться. Все от нее скрывают правду, но ее душу скрыть невозможно...", - рассказал Рыженко.

Ракетный удар по Днепру

В субботу, 14 января, во время масштабной тревоги российские военные ударили ракетой в многоквартирный дом в Днепре. По официальным данным, в результате вражеской атаки погибло 45 человек, среди них шестеро детей.

Недавно в британской разведке сообщили, что Россия нанесла удар по жилому дому в Днепре противокорабельной ракетой Х-22. Эти ракеты непригодны для нанесения высокоточных ударов. Они уже вызвали массовые жертвы среди гражданского населения Украины во время предыдущих ракетных ударов. При этом Россия ошибочно обвинила Украину в попадании в здание украинской ракеты ПВО.

Между тем пропагандисты в РФ, не стесняясь, цинично радуются жестоким убийствам гражданских в Украине, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что к теракту в Днепре РФ якобы не имеет отношения.

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