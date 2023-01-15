"Российская ракета вырвала сердце": теракт в Днепре забрал жизнь 15-летней девочки

Из-за российского ракетного удара по Днепру в субботу, 14 января, погибла 15-летняя Мария Лебедь. Трагическое известие сообщила сестра погибшей девочки Алиса Фридман в Instagram.
"14.01.23 российская ракета вырвала мне сердце. Моя Маруся, сестренка милая, красавица, еще встретимся, но уже не в этой жизни", - написала Фридман.
Как отметила правозащитница и общественная деятельница Алина Боднар в Facebook, погибшая 15-летняя Мария Лебедь училась в 9 классе. Девочка была чрезвычайно талантливой, у нее было музыкальное образование и она любила выращивать цветы.
"Ее россияне убили вчера в Днепре. Ученица 9 класса, президент ученического совета при Учебно-воспитательном комплексе №66. Танцовщица, музыкант. Россия убила Марию. Россия убивает ракетами детей. Сил маме... Светлая память ангелу... " - написала Боднар.
Ракетный удар РФ по Днепру
В субботу, 14 января, во время масштабной тревоги российские военные попали в многоквартирный дом в Днепре. В настоящее время под завалами находятся гражданские.
В результате попадания российской ракеты по многоквартирному дому более 1000 жителей остались без жилья, сказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По его словам, дом, в который попала российская ракета, состоял из 16 подъездов, а всего в нем проживало около 1700 жителей.
Журналист Главреда побывал на месте российской атаки в Днепре. Там продолжают работать спасатели. Каждый час там проводят "минуту тишины", чтобы послушать, доносятся ли звуки из-под завалов.
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