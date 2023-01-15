glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Еще разбираться и разбираться": Арестович передумал извиняться за свои скандальные слова о Днепре

15 января 2023, 17:22
Арестович заявил, что во время разговора с российским оппозиционером Марком Фейгиным он "четко" выразил неуверенность в своих словах.
'Еще разбираться и разбираться': Арестович передумал извиняться за свои скандальные слова о Днепре
Арестович передумал извиняться за свои скандальные слова о якобы сбивании ракеты в Днепре / Фото УНИАН

Советник Офиса президента Алексей Арестович передумал извиняться за свое скандальное заявление о якобы сбитии украинской противовоздушной обороной вражеской ракеты в Днепре.

Как отметил Арестович в Telegram, во время разговора с российским оппозиционером Марком Фейгиным он "четко" выразил неуверенность в своих словах.

"Я отозвал извинения. Спасибо добрым людям, разбудили и порекомендовали прослушать мое же сообщение в эфире у Фейгина. Смотрите с 03:55 по 04:05. Я четко говорю дважды: "судя по всему" и "еще разбираться и разбираться". То есть, будучи даже радикально уставшим, оговорки - что мое предположение о ракете ПВО, всего лишь версия, которую еще нужно проверять, я в высказывание вставил, рефлексы не пропьешь", - написал он.

Советник Офиса президента утверждает, что его слова неправильно толковали как однозначное сообщение о том, что произошло в Днепре.

"Зато товарищи, которые стремительно теряют человеческий облик (судя по тому, что они несут), вместе с московскими товарищами радостно понесли: "Арестович однозначно сказал о ракете ПВО!" Более того. Они заставили оправдываться Командование Воздушных сил. А вот когда целое армейское командование вынуждено оправдываться и признавать ошибки, вот это гораздо хуже, чем один советник вне штата со своими оговорками", - написал Арестович.

Скандальное заявление Арестовича о сбивании ракеты в Днепре

Напомним, накануне советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российскую ракету Х-22, которая ударила по жилому дому в Днепре, сбили украинские силы противовоздушной обороны. По его словам, ракета упала на подъезд дома и взорвалась сразу после этого.

"Возможности в Днепре сбить эту ракету не было? Ее сбили, она упала на подъезд. Она взорвалась, когда упала. Там проблема с едким дымом. Это верный признак Х-22, потому что она заправляется крайне токсичным топливом. Можно предположить, что токсичное топливо стало дополнительным элементом поражения", - сказал Арестович.

Позже Арестович оправдался за свое скандальное заявление о том, что якобы силами ПВО была сбита ракета РФ, которая разрушила жилой дом в Днепре. По его словам, соответствующую информацию он якобы получил от своего товарища, который стал свидетелем происшествия. По словам Арестовича, он также был уставшим во время эфира у российского правозащитника Марка Фейгина, где и озвучил дезинформацию.

Больше новостей о падении ракеты в Днепре:

новости Днепра война в Украине ПВО ракета Алексей Арестович война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

17:22

"Еще разбираться и разбираться": Арестович передумал извиняться за свои скандальные слова о Днепре

17:13

Стало известно, почему Кейт Миддлтон сняла обручальное кольцо

16:55

Эксперт рассказал, кого и когда в первую очередь призовут по мобилизацииВидео

16:29

"Боремся за каждую жизнь": Зеленский рассказал о ситуации в Днепре после коварного удара россиянВидео

16:24

После смерти ребенка и страшной депрессии: обладатель 10 "Грэмми" стал отцом

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

16:13

Быстро будет результат: эксперт объяснил, когда отключений в Украине станет меньшеВидео

16:03

"Маниакальный припадок": Бритни Спирс оскандалилась в ресторане

15:57

"Эти ракеты невозможно сбить": Игнат сообщил, что РФ может ударить по Киеву модифицированными С-300Видео

15:51

Умер за Путина: ВСУ ликвидировали грузина, воевавшего на стороне оккупантов

Реклама
15:40

Усиливают подразделения: РФ готовится к наступлению на Запорожье - полковникВидео

15:29

От "Гоблина" до Кончаловского: Зеленский подписал указ о санкциях против пропагандистовВидео

15:28

"Человек великого таланта и чести": Пугачева и Галкин отреагировали на смерть Вахтанга КикабидзеВидео

15:08

Как живет Купянск после деоккупацииВидеоблоги

15:03

Хотят обвинить Украину: россияне готовят провокацию с джипами ОБСЕ - журналистВидео

14:52

"Товарищ шел по улице": Арестович странно оправдал свою дезу насчет "сбитой ракеты" в ДнепреВидео

14:42

"Я за Украину": что известно об американке, завоевавшей титул Мисс ВселеннаяВидео

14:31

Развод Агутина и Варум: певец выступил с трогательным заявлениемВидео

14:28

"Он был очень жестким": Наталья Могилевская откровенно рассказала о новом возлюбленном

14:25

Взрыв и мощная детонация: в Белгородской области "бавовна" в воинской части, есть жертвыВидео

14:13

Взрыв ракетой дома в Днепре: новые подробности о русских пилотах-убийцахВидео

Реклама
14:09

Вечное желание Ларисы Ивановны: лучшие роли и лучшие песни Вахтанга КикабидзеВидео

13:49

"Я украинец по своим мозгам": что Кикабидзе говорил о Путине и почему обожал Украину

13:30

"Ангарский маньяк" после фронта займет свое место в Госдумемнение

13:30

Тайна за семью замками: зачем советские проводницы подсыпали соду в чай

13:30

"Все идет по плану": Путин насмешил абсурдным заявлением насчет войны в УкраинеВидео

13:07

"Я - чучело вечернее": звезда "Квартала 95" с блеском спародировал безумную путинистку ЧичеринуВидео

12:57

Лорак - хвалит, Кароль - хейтит: Кристина Соловий сделала провокационное заявление про поп-сценуВидео

12:53

Спасение из-под руин и "минуты тишины": в Днепре разбирают завалы разрушенного РФ домаФотоВидео

12:31

Умер Вахтанг Кикабидзе

12:27

Маликов высказался о побеге из России

12:23

Убивший более 80 женщин маньяк РФ попросился в армию оккупантов на войну в УкраинуВидео

12:10

"Котострофа": в Днепре спасатели в разрушенном русском ракете доме отыскали пропавшего кота

12:00

Гадания на Крещение 2023: способы узнать имя суженого, судьбу и исполнить желания

11:51

В ВСУ объяснили, почему не смогли сбить взорвавшую дом в Днепре ракету РФВидео

11:48

Все больше разбитых сердец: София Ротару показала эмоциональную реакцию на ракетный удар по ДнепруВидео

11:23

Депутат на росТВ на шоу у пропагандиста Шейнина призвал расстреливать за танцы под СердючкуВидео

11:22

Потеряла на войне любимого, родители под завалами: в Днепре девушка чудом выжила после удара РФВидео

10:59

РФ готовит миллионную мобилизацию и этап "большой войны" – экс-советник ПутинаВидео

10:33

Мобилизация в Украине: в каких случаях вручение повестки незаконноВидео

10:25

Оккупанты выпустили половину Калибров: есть угроза нового удара – ОК "Пивдень"Видео

Реклама
09:39

Королёва впервые высказалась о поддержавшей Украину матери

09:24

Шансы на вступление Беларуси в войну против Украины очень низки – ISWВидео

09:11

Великобритания отправит в Украину вертолеты Apache – MirrorВидео

09:02

От удара вражеской ракетой по дому в Днепре погибли 20 человек - губернатор

08:23

Пригожин заполучил свою личную Чернобаевкумнение

07:48

Британский премьер анонсировал передачу Украине партии мощных САУ AS-90

07:47

Могилевская рассказала, почему так долго была однаВидео

06:22

Стрелочник назначен и это - Герасимовмнение

03:20

Изумительно быстрый творожный кекс, который тает во рту: рецепт за несколько минутВидео

02:35

"Весна" нагрянет неожиданно: Украину накроет африканская аномалия — синоптикВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп таро на неделюГороскоп на неделюГороскоп на завтра
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять