'Еще разбираться и разбираться': Арестович передумал извиняться за свои скандальные слова о Днепре

Арестович заявил, что во время разговора с российским оппозиционером Марком Фейгиным он "четко" выразил неуверенность в своих словах.

Арестович передумал извиняться за свои скандальные слова о якобы сбивании ракеты в Днепре / Фото УНИАН

Советник Офиса президента Алексей Арестович передумал извиняться за свое скандальное заявление о якобы сбитии украинской противовоздушной обороной вражеской ракеты в Днепре.

Как отметил Арестович в Telegram, во время разговора с российским оппозиционером Марком Фейгиным он "четко" выразил неуверенность в своих словах.

"Я отозвал извинения. Спасибо добрым людям, разбудили и порекомендовали прослушать мое же сообщение в эфире у Фейгина. Смотрите с 03:55 по 04:05. Я четко говорю дважды: "судя по всему" и "еще разбираться и разбираться". То есть, будучи даже радикально уставшим, оговорки - что мое предположение о ракете ПВО, всего лишь версия, которую еще нужно проверять, я в высказывание вставил, рефлексы не пропьешь", - написал он.

Советник Офиса президента утверждает, что его слова неправильно толковали как однозначное сообщение о том, что произошло в Днепре.

"Зато товарищи, которые стремительно теряют человеческий облик (судя по тому, что они несут), вместе с московскими товарищами радостно понесли: "Арестович однозначно сказал о ракете ПВО!" Более того. Они заставили оправдываться Командование Воздушных сил. А вот когда целое армейское командование вынуждено оправдываться и признавать ошибки, вот это гораздо хуже, чем один советник вне штата со своими оговорками", - написал Арестович.

Скандальное заявление Арестовича о сбивании ракеты в Днепре

Напомним, накануне советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российскую ракету Х-22, которая ударила по жилому дому в Днепре, сбили украинские силы противовоздушной обороны. По его словам, ракета упала на подъезд дома и взорвалась сразу после этого.

"Возможности в Днепре сбить эту ракету не было? Ее сбили, она упала на подъезд. Она взорвалась, когда упала. Там проблема с едким дымом. Это верный признак Х-22, потому что она заправляется крайне токсичным топливом. Можно предположить, что токсичное топливо стало дополнительным элементом поражения", - сказал Арестович.

Позже Арестович оправдался за свое скандальное заявление о том, что якобы силами ПВО была сбита ракета РФ, которая разрушила жилой дом в Днепре. По его словам, соответствующую информацию он якобы получил от своего товарища, который стал свидетелем происшествия. По словам Арестовича, он также был уставшим во время эфира у российского правозащитника Марка Фейгина, где и озвучил дезинформацию.

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