В ВСУ объяснили, почему не смогли сбить взорвавшую дом в Днепре ракету РФ

У ВСУ нет огневых средств, способных сбивать ракеты типа Х-22, подчеркнул Николай Олещук.

Крылатая ракета РФ попала в жилой дом в Днепре / t.me/tymoshenko_kyrylo

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук прокомментировал трагедию с попаданием российской крылатой ракеты в жилой дом в Днепре в субботу, 14 января.

Украинская армия пока не обладает необходимым вооружением, которое позволило бы уничтожать крылатые ракеты Х-22, которой оккупанты ударили по Днепру. Об этом он написал в Telegram.

По его словам, в субботу, 14 января, из пяти дальних бомбардировщиков Ту-22 ВКС РФ по территории Украины было выпущено пять крылатых ракет Х-22. Пуски осуществлялись из Курской области и из акватории Азовского моря.

Он уточнил, что одна из ракет Х-22, запущенная из района Курской области около 15:30, попала в многоэтажку в городе Днепр. Радиолокационными средствами было обнаружено примерное место запуска, высота, скорость полета ракет.

"Однако у ВСУ нет огневых средств, способных сбивать данный тип ракет. С начала военной агрессии России по территории Украины было выпущено более 210 ракет этого типа. Ни одна из них не была сбита средствами противовоздушной обороны", — прокомментировал ситуацию Олещук.

Генерал-лейтенант подчеркнул, что зенитные ракетные комплексы, которые в перспективе могут быть предоставлены Украине западными партнерами (речь идет о ЗРК Patriot PAC-3 и SAMP-T) способны перехватывать такие воздушные цели.

Ракетный удар РФ

Напомним, 14 января после объявления масштабной воздушной тревоги во многих областях Украины прозвучали взрывы.

Ранее сообщалось о том, что РФ осуществила ракетную атаку на Киев утром в субботу, 14 января.

В Офисе президента Украины рассказали, что были атакованы объекты критической инфраструктуры.

Мэр города Виталий Кличко сообщил, что взрывы произошли в Днепровском районе Киева. Он отметил, что на место попадания ракеты направляются все службы и призвал всех оставаться в укрытиях.

В Днепре число жертв российской ракетной атаки увеличилось - уже известно о более чем 20 погибших.

В настоящее время продолжаются поиски пропавших без вести – это, по меньшей мере, 37 человек.

Ракета РФ уничтожила 72 квартиры мирных жителей Днепра. 164 квартиры повреждены.

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