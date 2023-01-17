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"Жертв может быть больше 50": Филатов дал неутешительный прогноз по количеству погибших в Днепре

17 января 2023, 20:56
Городской голова отметил, что в планах спасателей – обследование крыши дома. Они предполагают, что от взрывной волны туда могло выбросить тела.
'Жертв может быть больше 50': Филатов дал неутешительный прогноз по количеству погибших в Днепре
Филатов заявил, что количество погибших в Днепре может стремительно вырасти / Валентин Резниченко

В Днепре может стремительно вырасти число погибших в результате ракетной атаки российских оккупантов на жилой дом.

Как отметил мэр Днепра Борис Филатов в интервью журналисту Василию Голованову, шансы найти кого-то под завалами близки к нулю. Причиной этого является холод ночью, а также горение ракетного топлива.

"В настоящее время 25 человек считаются пропавшими без вести, и, если честно, мы полностью перетряхиваем мусор, чтобы ни один фрагмент тел не исчез, но мне докладывали, что есть такая вероятность, что некоторые люди просто "испарились", - заявил Филатов.

Городской голова отметил, что в планах спасателей – обследование крыши дома. Они предполагают, что от взрывной волны туда могло выбросить тела.

"Ну давайте так. По предварительным оценкам, жертв будет 50+", - добавил он.

Ракетный удар по Днепру 14 января

В субботу, 14 января, во время масштабной тревоги российские военные ударили ракетой в многоквартирный дом в Днепре. В результате удара российской ракеты более 1000 жителей остались без жилья.

Согласно последним данным, известно о 45 погибших в результате вражеской атаки, среди них шестеро детей.

Недавно в британской разведке сообщили, что Россия нанесла удар по жилому дому в Днепре противокорабельной ракетой Х-22. Эти ракеты непригодны для нанесения высокоточных ударов. Они уже вызвали массовые жертвы среди гражданского населения Украины во время предыдущих ракетных ударов. При этом Россия ошибочно обвинила Украину в попадании в здание украинской ракеты ПВО.

Между тем пропагандисты в РФ, не стесняясь, цинично радуются жестоким убийствам гражданских в Украине, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что к теракту в Днепре РФ якобы не имеет отношения.

Больше новостей о кровавом теракте в Днепре:

новости Днепра война в Украине Борис Филатов война России и Украины
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