Ракета забрала отца у двух маленьких детей: в Днепре погиб известный тренер по боксу

Тело Михаила Кореновского удалось опознать среди мертвых, которых вытащили из-под завалов.

Российская ракета в Днепре убила украинского тренера по боксу Кореновского / Коллаж фото Кирилл Тимошенко, Федерация бокса Украины

Российские оккупанты 14 января безжалостно ударили ракетой Х-22 по жилому многоэтажному дому в Днепре. Эта атака РФ забрала жизнь известного тренера по боксу Михаила Кореновского. Об этом заявили в Федерации бокса Украины.

Его тело удалось опознать среди мертвых, которых вытащили из-под завалов.

"К сожалению, мы узнали ужасную новость. Только что распознали среди мертвых в Днепре тело Михаила Кореновского. Вечная память великому тренеру, хорошему другу и семьянину", - говорится в сообщении.

Эта ракета отобрала у двух маленьких детей папу, а жена Михаила осталась без любимого человека. Кроме этого у них теперь нет собственного дома и даже некоторых вещей - все уничтожила Россия.

Ракетный удар РФ по Днепру

В субботу, 14 января, во время масштабной тревоги российские военные попали в многоквартирный дом в Днепре . В настоящее время под завалами находятся гражданские.

По состоянию на 17:30 15 января количество погибших в Днепре выросло до 29 человек, среди них один ребенок, сообщили в ГосЧС. Спасатели продолжают разбирать завалы, пропавшими считаются еще 43 человека. Также известно о том, что из-под завалов удалось спасти 39 человек. В результате прилета российской ракеты пострадали по меньшей мере 73 человека.

В результате попадания российской ракеты по многоквартирному дому более 1000 жителей остались без жилья, сказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По его словам, дом, в который попала российская ракета, состоял из 16 подъездов, а всего в нем проживало около 1700 жителей.

Журналист Главреда побывал на месте российской атаки в Днепре. Там продолжают работать спасатели. Каждый время там проводят "минуту тишины", чтобы послушать, доносятся ли звуки из-под завалов.

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