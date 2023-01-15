"Атака может быть уже сегодня": Гуменюк рассказала о серьезной угрозе удара дронами

В Черном море находятся ракетоносители, которые также могут ударить по Украине.

РФ в ближайшее время может выпустить дроны для удара по Украине / коллаж фото скриншот с видео, Telegram

Россия в ближайшее время может устроить атаку дронами. Сейчас у них накопилось много этих беспилотников. Об этом в эфире телемарафона заявила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

По ее данным, эта атака может состояться уже сегодня.

"Порывистый ветер является для них определенным препятствием. Поэтому они не использовали их во время повышенной штормовой опасности и штормовой погоды, когда был очень сильный порывистый ветер. Сейчас погода немножко утихла, и это может быть признаком, что они воспользуются этим",– сказала Гуменюк.

К тому же в Черном море до сих пор находятся российские ракетоносители, которые могут выпустить ракеты для ударов по Украине.

Ракетный удар РФ по Днепру

В субботу, 14 января, во время масштабной тревоги российские военные попали в многоквартирный дом в Днепре . В настоящее время под завалами находятся гражданские.

По состоянию на 17:30 15 января количество погибших в Днепре выросло до 29 человек, среди них один ребенок, сообщили в ГосЧС. Спасатели продолжают разбирать завалы, пропавшими считаются еще 43 человека. Также известно о том, что из-под завалов удалось спасти 39 человек. В результате прилета российской ракеты пострадали по меньшей мере 73 человека.

В результате попадания российской ракеты по многоквартирному дому более 1000 жителей остались без жилья, сказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По его словам, дом, в который попала российская ракета, состоял из 16 подъездов, а всего в нем проживало около 1700 жителей.

Журналист Главреда побывал на месте российской атаки в Днепре. Там продолжают работать спасатели. Каждый час там проводят "минуту тишины", чтобы послушать, доносятся ли звуки из-под завалов.

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