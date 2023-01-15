glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Атака может быть уже сегодня": Гуменюк рассказала о серьезной угрозе удара дронами

15 января 2023, 21:30
В Черном море находятся ракетоносители, которые также могут ударить по Украине.
Дроны-камикадзе, Наталья Гуменюк
РФ в ближайшее время может выпустить дроны для удара по Украине / коллаж фото скриншот с видео, Telegram

Россия в ближайшее время может устроить атаку дронами. Сейчас у них накопилось много этих беспилотников. Об этом в эфире телемарафона заявила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

По ее данным, эта атака может состояться уже сегодня.

"Порывистый ветер является для них определенным препятствием. Поэтому они не использовали их во время повышенной штормовой опасности и штормовой погоды, когда был очень сильный порывистый ветер. Сейчас погода немножко утихла, и это может быть признаком, что они воспользуются этим",– сказала Гуменюк.

К тому же в Черном море до сих пор находятся российские ракетоносители, которые могут выпустить ракеты для ударов по Украине.

Ракетный удар РФ по Днепру

В субботу, 14 января, во время масштабной тревоги российские военные попали в многоквартирный дом в Днепре . В настоящее время под завалами находятся гражданские.

По состоянию на 17:30 15 января количество погибших в Днепре выросло до 29 человек, среди них один ребенок, сообщили в ГосЧС. Спасатели продолжают разбирать завалы, пропавшими считаются еще 43 человека. Также известно о том, что из-под завалов удалось спасти 39 человек. В результате прилета российской ракеты пострадали по меньшей мере 73 человека.

В результате попадания российской ракеты по многоквартирному дому более 1000 жителей остались без жилья, сказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По его словам, дом, в который попала российская ракета, состоял из 16 подъездов, а всего в нем проживало около 1700 жителей.

Журналист Главреда побывал на месте российской атаки в Днепре. Там продолжают работать спасатели. Каждый час там проводят "минуту тишины", чтобы послушать, доносятся ли звуки из-под завалов.

Другие новости:

война в Украине вторжение России ракетный удар Наталья Гуменюк
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

21:30

"Атака может быть уже сегодня": Гуменюк рассказала о серьезной угрозе удара дронами

21:03

"Куски плоти вырваны по всему телу: врач о том, что происходило с пострадавшими в ДнепреФотоВидео

20:59

Женский гороскоп на неделю 16-22 января: Рыбы – всех удивят, Скорпионы – не справятся со страстью

20:52

"В энергосистеме огромный дефицит": украинцев предупредили о длительных отключениях светаВидео

19:57

"Боль и слезы": российская ракета в Днепре убила двух подруг и оставила маленьких детей сиротамиФотоВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

19:52

"Я жду большего": Столтенберг анонсировал увеличение поставок тяжелого вооружения УкраинеВидео

19:31

Чистый нацизм должен проигратьмнение

19:11

Предательницу Наташу Королеву заплевали за желто-синее платье во время концерта

18:52

"Невыносимо": Галкин отреагировал на кровавый теракт в ДнепреФотоВидео

Реклама
18:40

"Российская ракета вырвала сердце": теракт в Днепре забрал жизнь 15-летней девочкиВидео

18:36

Гороскоп на завтра 16 января: Скорпионам – фатальные ошибки, Стрельцам – муки выбораВидео

18:34

Почему собаки лают на своих и как с этим бороться

18:19

"Все тот же Крепкий орешек": средняя дочь Брюса Уиллиса показала честное фото актера

18:11

"Наступают по трупам": оккупанты не прекращают штурмовать Соледар – в ВСУ рассказали подробностиВидео

18:11

Путина свергнут: президент Чехии прогнозирует поражение оккупантов и бунт в РФВидео

17:42

Фронт за чертой города: ВСУ держат оборону, битва за Соледар продолжаетсяВидео

17:30

"Цель достигнута": в РФ цинично прокомментировал кровавый ракетный удар по УкраинеФотоВидео

17:22

"Еще разбираться и разбираться": Арестович передумал извиняться за свои скандальные слова о ДнепреВидео

17:13

Стало известно, почему Кейт Миддлтон сняла обручальное кольцо

16:55

Эксперт рассказал, кого и когда в первую очередь призовут по мобилизацииВидео

Реклама
16:29

"Боремся за каждую жизнь": Зеленский рассказал о ситуации в Днепре после коварного удара россиянВидео

16:24

После смерти ребенка и страшной депрессии: обладатель 10 "Грэмми" стал отцом

16:13

Быстро будет результат: эксперт объяснил, когда отключений в Украине станет меньшеВидео

16:03

"Маниакальный припадок": Бритни Спирс оскандалилась в ресторане

15:57

"Эти ракеты невозможно сбить": Игнат сообщил, что РФ может ударить по Киеву модифицированными С-300Видео

15:51

Умер за Путина: ВСУ ликвидировали грузина, воевавшего на стороне оккупантов

15:40

Усиливают подразделения: РФ готовится к наступлению на Запорожье - полковникВидео

15:29

От "Гоблина" до Кончаловского: Зеленский подписал указ о санкциях против пропагандистовВидео

15:28

"Человек великого таланта и чести": Пугачева и Галкин отреагировали на смерть Вахтанга КикабидзеВидео

15:08

Как живет Купянск после деоккупацииВидеоблоги

15:03

Хотят обвинить Украину: россияне готовят провокацию с джипами ОБСЕ - журналистВидео

14:52

"Товарищ шел по улице": Арестович странно оправдал свою дезу насчет "сбитой ракеты" в ДнепреВидео

14:42

"Я за Украину": что известно об американке, завоевавшей титул Мисс ВселеннаяВидео

14:31

Развод Агутина и Варум: певец выступил с трогательным заявлениемВидео

14:28

"Он был очень жестким": Наталья Могилевская откровенно рассказала о новом возлюбленном

14:25

Взрыв и мощная детонация: в Белгородской области "бавовна" в воинской части, есть жертвыВидео

14:13

Взрыв ракетой дома в Днепре: новые подробности о русских пилотах-убийцахВидео

14:09

Вечное желание Ларисы Ивановны: лучшие роли и лучшие песни Вахтанга КикабидзеВидео

13:49

"Я украинец по своим мозгам": что Кикабидзе говорил о Путине и почему обожал Украину

13:30

"Ангарский маньяк" после фронта займет свое место в Госдумемнение

Реклама
13:30

Тайна за семью замками: зачем советские проводницы подсыпали соду в чай

13:30

"Все идет по плану": Путин насмешил абсурдным заявлением насчет войны в УкраинеВидео

13:07

"Я - чучело вечернее": звезда "Квартала 95" с блеском спародировал безумную путинистку ЧичеринуВидео

12:57

Лорак - хвалит, Кароль - хейтит: Кристина Соловий сделала провокационное заявление про поп-сценуВидео

12:53

Спасение из-под руин и "минуты тишины": в Днепре разбирают завалы разрушенного РФ домаФотоВидео

12:31

Умер Вахтанг Кикабидзе

12:27

Маликов высказался о побеге из России

12:23

Убивший более 80 женщин маньяк РФ попросился в армию оккупантов на войну в УкраинуВидео

12:10

"Котострофа": в Днепре спасатели в разрушенном русском ракете доме отыскали пропавшего кота

12:00

Гадания на Крещение 2023: способы узнать имя суженого, судьбу и исполнить желания

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Погода зимаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделю
Праздники
Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять