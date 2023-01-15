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"Куски плоти вырваны по всему телу: врач о том, что происходило с пострадавшими в Днепре

15 января 2023, 21:03
Врач из больницы имени Мечникова рассказал, что у пострадавших одежда была вырвана вместе с плотью кусками по всему телу.
'Куски плоти вырваны по всему телу: врач о том, что происходило с пострадавшими в Днепре
В каком состоянии пострадавшие в результате ракетного удара по Днепру / Кирилл Тимошенко

Российская ракета Х-22, которую оккупанты выпустили 14 января, ударила по жилому дому в Днепре и разрушила целый подъезд. Эта ракета унесла жизни десятков людей, пострадавших - еще больше. Раненых сразу везли в больницу имени Мечникова. Врач Сергей Рыженко рассказал ужасные вещи о состоянии пострадавших.

Он отметил, что в больнице с самой первой минуты стоял разрывающий душу стон и невероятно болезненный рев тех, кто узнал своих родных.

"Когда стон невинных разрывает душу ... Жизнь - она бывает раз и не навсегда. У всех, поступивших после взрыва в Днепре, лицо были залиты кровью. Одежду вместе с плотью вырванный с кусками по всему телу", - написал врач.

Он добавил, что все пострадавшие были присыпаны строительной пылью. Травмы у людей настолько тяжелые, что невозможно даже определить возраст человека.

"В голову, грудь, живот, конечности впились металлические обломки, бетон и камни. Вокруг пострадавших стоял нечеловеческий крик близких", - добавил медик.

Он поблагодарил всех врачей, даже тех, кто был в тот день выходной. Все они за считанные минуты сразу прибыли в больницу, чтобы оказывать помощь пострадавшим.

Врач Рыженко также вспомнил 8-летнюю девочку Злату, которая оказалась почти в эпицентре взрыва. Скорее всего, она выжила, потому что в ту минуту не была в квартире, а находилась на улице.

"Восьмилетней Злате повезло, она была рядом со взрывом. Отломками посекло ее лицо, оставив тяжелую память о войне в родном Днепре возле своего дома. Все оказывали ей помощь с любовью, как своему ребенку, понимая душевную травму", - написал врач.

Ракетный удар РФ по Днепру

В субботу, 14 января, во время масштабной тревоги российские военные попали в многоквартирный дом в Днепре . В настоящее время под завалами находятся гражданские.

По состоянию на 17:30 15 января количество погибших в Днепре выросло до 29 человек, среди них один ребенок, сообщили в ГосЧС. Спасатели продолжают разбирать завалы, пропавшими считаются еще 43 человека. Также известно о том, что из-под завалов удалось спасти 39 человек. В результате прилета российской ракеты пострадали по меньшей мере 73 человека.

  • Разбор завалов дома в Днепре
    Разбор завалов дома в Днепре Главред
  • Разбор завалов дома в Днепре
    Разбор завалов дома в Днепре Главред
  • Разбор завалов дома в Днепре
    Разбор завалов дома в Днепре Главред
  • Разбор завалов дома в Днепре
    Разбор завалов дома в Днепре Главред
  • Разбор завалов дома в Днепре
    Разбор завалов дома в Днепре Главред
  • Разбор завалов дома в Днепре
    Разбор завалов дома в Днепре Главред
  • Разбор завалов дома в Днепре
    Разбор завалов дома в Днепре Главред
  • Разбор завалов дома в Днепре
    Разбор завалов дома в Днепре Главред
  • Разбор завалов дома в Днепре
    Разбор завалов дома в Днепре Главред
  • Разбор завалов дома в Днепре
    Разбор завалов дома в Днепре Главред
  • Разбор завалов дома в Днепре
    Разбор завалов дома в Днепре Главред

В результате попадания российской ракеты по многоквартирному дому более 1000 жителей остались без жилья, сказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По его словам, дом, в который попала российская ракета, состоял из 16 подъездов, а всего в нем проживало около 1700 жителей.

Журналист Главреда побывал на месте российской атаки в Днепре. Там продолжают работать спасатели. Каждый час там проводят "минуту тишины", чтобы послушать, доносятся ли звуки из-под завалов.

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