"Наступают по трупам": оккупанты не прекращают штурмовать Соледар – в ВСУ рассказали подробности

Российские оккупанты несут огромные потери среди личного состава, потому что постоянно штурмуют позиции украинских военных.

ВСУ продолжают борьбу за Соледар / Коллаж фото 93-я ОМПБр Холодный Яр

Российские оккупанты пытаются захватить Соледар в Донецкой области и бросают на смерть тысячи солдат, которые буквально идут по трупам своих же. Сейчас в городе идут очень тяжелые бои, но потери со стороны оккупантов огромные. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Русское командование бросает много личного состава для штурма Соледара.

"Они ротируют свои подразделения, особенно те, что понесли потери, а потери там действительно большие. Они, в сущности, по телам своим наступают. Это можно было увидеть в видео, выложенных в Интернете", - сказал Череватый.

Оккупанты отправляют штурмовые группы одну за другой. Только за прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали минимум 119 оккупантов, а ранили – 108.

Бои за Соледар

Ранее в Министерстве обороны Украины рассказали о ситуации в городе Соледар Бахмутского района Донецкой области.

Там продолжаются тяжелые бои, противник увеличил количество вагнеровцев и пытается прорвать оборону украинских войск. Как сообщалось ранее, украинские военные продвигаются вперед в Донецкой области. Вблизи Бахмута ВСУ прорвали линию обороны российских оккупантов и продвинулись на 3-5 км.

Оккупанты пытаются захватить Соледар в Донецкой области, который находится в 15 км от Бахмута.

Как свидетельствуют данные DeepState, на Бахмутском направлении в Донецкой области войска РФ продолжают сосредотачивать силы для генеральной атаки на Соледар. Отмечается, что противник пробует занять хоть какие-то позиции украинских защитников в районе н.п. Подгороднее, Опытное и Клещиевка.

За сутки на Соледарском направлении на Донбассе враг осуществил 106 обстрелов, произошло 22 боевых столкновения. Командованием ВСУ были выделены дополнительные силы и средства на этом направлении, и сейчас делается все, чтобы улучшить там оперативную обстановку.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что Соледар держится - туда будут переброшены дополнительные силы.

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