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Разрушен энергоблок: в ДТЭК показали последствия "прилета" по ТЭС

14 января 2023, 21:30
Российская ракета попала в турбинное отделение одного из энергоблоков станции.
ракетный удар по ТЭС
РФ ударила ракетами по ТЭС / ДТЭК

Российские оккупанты терроризируют украинцев и хотят оставить их без света, воды и тепла. В субботу 14 января они ударили ракетами не только по жилым домам, но и по объектам энергосистемы. Враг попал в одну из ТЭС. Об этом сообщает компания ДТЭК.

Российская ракета попала в турбинное отделение одного из энергоблоков станции.

"Разрушен один из энергоблоков. Также повреждены другие энергоблоки. Сейчас пожарные и работники станции продолжают ликвидацию последствий ракетного удара", - говорится в сообщении.

Энергетики отметили, что ситуация сложная, потому что разрушения масштабные.

Ракетная атака на Украину 14 декабря

РФ осуществила ракетную атаку на Киев утром в субботу, 14 января. В Офисе президента Украины рассказали, что были атакованы объекты критической инфраструктуры.

Мэр города Виталий Кличко сообщил, что взрывы произошли в Днепровском районе Киева. Он отметил, что на место попадания ракеты направляются все службы и призвал всех оставаться в укрытиях. В Голосеевском районе столицы обломки ракеты упали на нежилую территорию. Пострадавших нет.

В КМВА подтвердили, что есть попадание в объект инфраструктуры. На месте уже работают все необходимые службы.

Также во время масштабной тревоги российские военные попали по многоквартирному дому в Днепре. В настоящее время под завалами находятся гражданские. Позже стало известно о почти 60 пострадавших, из них 12 детей.

Как пишет замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, гражданские сигнализируют спасателям фонарями, мобильными телефонами и светлой тканью.

Мэр Днепра Борис Филатов сообщил о минимум 5 погибших.

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