glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

"Каково быть рядом с мясником?": Кислица жестко наехал на "слепых" коллег в ООН

14 января 2023, 20:43
Постпред Украины в ООН заявил, что пожимая руку представителю РФ, его коллеги должны чувствовать "теплую и липкую кровь".
удар по Днепру, Сергей Кислица, Василий Небензя
Кислица жестко отреагировал на поведение коллег в отношении представителя РФ / Коллаж фото Фото: facebook/Sergiy Kyslytsya, РИА Новости, t.me/dnipropetrovskaODA/2988

Россия терроризирует и жестоко убивает украинцев, но представитель РФ до сих пор находится в ООН. Некоторые коллеги даже не стесняются пожимать ему "кровавую" руку. Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица жестко "наехал" на таких коллег и призвал их хорошенько "подумать". Пост он опубликовал на своей странице в Twitter.

Кислица назвал "мясником" постпреда РФ в ООН Василия Небензю. Он также призвал своих коллег вспомнить о погибших украинцах, которых Россия убила прямо в их квартирах в Днепре, когда те захотят пожать руку российскому "мяснику".

"Каково быть рядом с мясником в Палате? Вы чувствуете теплую и липкую кровь, когда пожимаете ему руку? В следующий раз, когда будете пожимать ему руку, подумайте о мирных жителях, погибших от российских ракет в Днепре! Подумайте об этом, когда мясники говорят о русской церкви, которая благословила русскую армию", - написал Сергей Кислица.

Он также выложил список коллег, к которым обратился с этим вопросом.

пост Кислицы
Кислица жестко отреагировал на поведение коллег в отношении представителя РФ / twitter/Сергей Кислица

Ракетная атака на Украину 14 декабря

РФ осуществила ракетную атаку на Киев утром в субботу, 14 января. В Офисе президента Украины рассказали, что были атакованы объекты критической инфраструктуры.

Мэр города Виталий Кличко сообщил, что взрывы произошли в Днепровском районе Киева. Он отметил, что на место попадания ракеты направляются все службы и призвал всех оставаться в укрытиях. В Голосеевском районе столицы обломки ракеты упали на нежилую территорию. Пострадавших нет.

В КМВА подтвердили, что есть попадание в объект инфраструктуры. На месте уже работают все необходимые службы.

Также во время масштабной тревоги российские военные попали по многоквартирному дому в Днепре. В настоящее время под завалами находятся гражданские. Позже стало известно о почти 60 пострадавших, из них 12 детей.

Как пишет замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, гражданские сигнализируют спасателям фонарями, мобильными телефонами и светлой тканью.

Мэр Днепра Борис Филатов сообщил о минимум 5 погибших.

Другие новости:

новости Днепра война в Украине ООН вторжение России Сергей Кислица ракетный удар
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

21:19

Какой ракетой россияне ударили по дому в Днепре: появились новые подробности о жертвах

20:43

"Каково быть рядом с мясником?": Кислица жестко наехал на "слепых" коллег в ООНВидео

20:27

Об этом никто не знал: принц Гарри выболтал тайну своего отцаВидео

20:26

Счастье постучалось в двери: 7 имен, которые приносят своим владелицам удачуВидео

20:15

"Обещано победоносное наступление": эксперт рассказал о новом плане РФ

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

19:58

РФ била ракетами по Украине, но обломки упали в Молдове - МВДВидео

19:55

Потепление будет недолгим: в Украину идет новая волна сильнейшего мороза и снегопадаВидео

19:30

Последствия для волос будут ужасными: почему зимой нельзя ходить без шапкиВидео

19:15

За террор будет ответ: Зеленский пригрозил России за чудовищный обстрел дома в Днепре

Реклама
19:12

Сбиты десятки ракет: в ВСУ рассказали, откуда РФ ударила по жилому дому в ДнепреВидео

19:10

Почему 15 января нельзя стричь волосы: приметы, которые могут принести большие неприятностиВидео

18:52

"Догоним, сломаем хребет": Подоляк резко "наехал" на партнеров, которые "подкармливают убийц"Видео

18:32

"Тяжелые" дни впереди: взрывы прогремели на энергообъектах в 6 областях УкраиныВидео

18:30

Где и как лучше хранить лук: вы поразитесь, узнав хитрый "секрет"Видео

18:06

"Не хотим давать козырь Лукашенко": эксперт рассказал, почему Украина не бьет в ответ по Беларуси

17:53

Угроза новых ударов повышается: РФ наращивает свою авиацию в Беларуси - ГенштабВидео

17:53

"Тысячи уничтоженных россиян": ВСУ выровняли оборону в СоледареВидео

17:53

Волосы будут тусклые и начнут ломаться: 5 самых распространенных ошибок во время мытья головыВидео

17:43

Ракетный удар по Днепру: первые подробности о погибших из-за российской атакиФотоВидео

17:15

"Тряслись окна, очень страшно": в Курске и Белгороде паника после мощной "бавовны"Видео

Реклама
17:02

Как избавиться от плачущих окон и плесени: топ-6 самых важных правил

16:49

Зачем покупать самое дешевое туалетное мыло: 3 бытовые хитрости, о которых мало кто знает

16:48

Варварский удар России по Днепру: появились смертельные подробности ракетной атакиФотоВидео

16:35

У России еще достаточно ракет для нанесения ударов по Украине - Кочетков

16:34

Ракетный удар РФ по Украине: в Киеве прогремела серия мощных взрывовВидео

16:33

"РФ в тупике": у Путина осталась надежда только на эту зиму – российский оппозиционерВидео

16:10

Разнесло весь дом: Россия разбомбила в Днепре многоэтажку с людьмиВидео

15:55

Изумительно быстрый творожный кекс, который тает во рту: рецепт за несколько минутВидео

15:50

"ПВО и авиация работают": в Украине гремят взрывы после ракетной атаки РФВидео

15:20

Танки Challenger 2 и артсистемы: Британия даст Украине мощное оружие для победы над РФВидео

15:16

В России сообщили о смерти популярной актрисы

15:01

Если нет света и отопления: 10 действенных советов, как высушить белье в холодной квартире

14:58

Путин потерпел поражение в газовой войне: Германия заполнила свои хранилища без топлива Газпрома

14:53

"Первые ракеты над Украиной": РФ нанесла новый массированный ударВидео

14:26

В РФ выдали новый бред насчет готовности к переговорам: в Украине резко ответилиВидео

14:17

Киев могли атаковать шахедами, только меньшимимнение

14:14

Акцент на живую силу и имитация наступления: эксперт рассказал, какой будет тактика РФ

14:10

Запугивала и подрывала уверенность: сотрудники дворца обвинили Меган Маркл в издевательствахВидео

13:57

Зеленский хочет лично выступить в ООН в годовщину вторжения РФ – МИДВидео

13:53

У оккупантов огромные потери: Соледар под контролем ВСУ, бои идут прямо в городеВидео

Реклама
13:24

Бежала, как от чумы: россиянка пыталась встать на фото рядом с украинкой, но провокация не удаласьВидео

13:19

Армия Украины применит резервы, если вырастет угроза атаки из Беларуси – командующий ОС ВСУ Наев

13:17

РФ готовит масштабное наступление и мобилизацию 500 тысяч человек - The TimesВидео

13:00

Гороскоп на завтра 15 января 2023: Тельцам – проблемы со здоровьем, а Рыбам – энергичность

12:56

"Два сверхмощных взрыва слышал весь город": в Мелитополе ликвидировали базу оккупантовВидео

12:53

Без электрики и отопления: эксперт раскрыл худший сценарий вероятного блэкаутаВидео

12:06

ВСУ контролируют западную часть Соледара – командир аэроразведкиВидео

12:05

Путину пообещали "победное наступление", но его ждет свой Сталинград - Кочетков

11:59

Назначение Герасимова и ракетные удары: в ВСУ объяснили, изменилась ли тактика РФ против УкраиныВидео

11:50

Эскадрон танков для Украины: Британия отправляет ВСУ мощные Challenger 2Видео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп таро на неделюГороскоп на неделюГороскоп на завтра
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять