"Каково быть рядом с мясником?": Кислица жестко наехал на "слепых" коллег в ООН

Постпред Украины в ООН заявил, что пожимая руку представителю РФ, его коллеги должны чувствовать "теплую и липкую кровь".

Кислица жестко отреагировал на поведение коллег в отношении представителя РФ / Коллаж фото Фото: facebook/Sergiy Kyslytsya, РИА Новости, t.me/dnipropetrovskaODA/2988

Россия терроризирует и жестоко убивает украинцев, но представитель РФ до сих пор находится в ООН. Некоторые коллеги даже не стесняются пожимать ему "кровавую" руку. Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица жестко "наехал" на таких коллег и призвал их хорошенько "подумать". Пост он опубликовал на своей странице в Twitter.

Кислица назвал "мясником" постпреда РФ в ООН Василия Небензю. Он также призвал своих коллег вспомнить о погибших украинцах, которых Россия убила прямо в их квартирах в Днепре, когда те захотят пожать руку российскому "мяснику".

"Каково быть рядом с мясником в Палате? Вы чувствуете теплую и липкую кровь, когда пожимаете ему руку? В следующий раз, когда будете пожимать ему руку, подумайте о мирных жителях, погибших от российских ракет в Днепре! Подумайте об этом, когда мясники говорят о русской церкви, которая благословила русскую армию", - написал Сергей Кислица.

Он также выложил список коллег, к которым обратился с этим вопросом.

Кислица жестко отреагировал на поведение коллег в отношении представителя РФ / twitter/Сергей Кислица

Ракетная атака на Украину 14 декабря

РФ осуществила ракетную атаку на Киев утром в субботу, 14 января. В Офисе президента Украины рассказали, что были атакованы объекты критической инфраструктуры.

Мэр города Виталий Кличко сообщил, что взрывы произошли в Днепровском районе Киева. Он отметил, что на место попадания ракеты направляются все службы и призвал всех оставаться в укрытиях. В Голосеевском районе столицы обломки ракеты упали на нежилую территорию. Пострадавших нет.

В КМВА подтвердили, что есть попадание в объект инфраструктуры. На месте уже работают все необходимые службы.

Также во время масштабной тревоги российские военные попали по многоквартирному дому в Днепре. В настоящее время под завалами находятся гражданские. Позже стало известно о почти 60 пострадавших, из них 12 детей.

Как пишет замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, гражданские сигнализируют спасателям фонарями, мобильными телефонами и светлой тканью.

Мэр Днепра Борис Филатов сообщил о минимум 5 погибших.

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