"Догоним, сломаем хребет": Подоляк резко "наехал" на партнеров, которые "подкармливают убийц"

Михаил Подоляк убежден, что всякие "мирные планы" лишь "кормят убийц" и поощряют их.

Подоляк прокомментировал взрывы в Днепре / Коллаж фото ОПУ, t.me/dnipropetrovskaODA/2988

Сегодня, 14 января, российские оккупанты убили и ранили многих украинцев своим ракетным ударом по жилому многоэтажному дому в Днепре. Этим они лишь подтвердили, что оккупанты пришли сюда, чтобы убивать и разрушать. Единственным исходом этой войны является безусловный проигрыш России. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Он призвал не верить в то, что говорят русские, ведь это все ложь. По этой же причине с ними нельзя ни о чем договариваться. Подоляк призвал партнеров не пытаться найти какой-то дипломатический выход в этой войне, ведь это лишь "подкармливает убийц".

"Перестаньте предлагать "мирные планы", "турецкие столы переговоров", "обязательные гарантии России". Не кормите убийц. Не поощряйте негодяев. Не порождайте у них желания убивать еще больше. Лучше лишний раз помолчите и демонстрируйте публично абсолютное непонимание природы "русского зла". Делаете только хуже. Затягиваете войну. Поощряете следующие убийства. Еще раз: убийцы должны нести наказание, иначе это никогда не закончится", - написал Подоляк.

Он акцентировал внимание на том, что Украина просила у партнеров оружие, которые необходимо для защиты мирных людей и для окончания этой кровавой войны.

"Остро, просто вчера еще необходимо было оружие – много оружия. Чтобы дойти до конца. Чтобы наказать. Чтобы заставить платить. В том числе за многоквартирный дом в Днепре. Украина это сделает – обязательно. Просто нужно оружие. Много оружия. Прямо сейчас. Поэтому выберите для себя опцию: дать оружие или молча смотреть на то, как русский убийца убивает гражданских", - добавил Подоляк.

Советник главы ОП убежден, что Россия уже открыто устраивает геноцид.

"Герасимов также не умеет воевать, как и прочие русские. Только убийства гражданских, запугивания, крылатые ракеты и масса мобилизованных. Тактика русских неизменна: открытый геноцид", - добавил Подоляк.

Он убежден, что Украина переживет это все и обязательно отомстит за каждую пролитую каплю крови нашего народа.

"Перетерпим, обязательно догоним, сломаем хребет. Это уже вне всяких сомнений. Если кому-то из партнеров страшно, просто стойте за нашей спиной. Молча. Не нужно продолжать "искать выход". Мы дойдем до конца. Потому что нужно. Потому что нет другого выхода. Потому что это справедливо", - подытожил Подоляк.

Ракетная атака на Украину 14 декабря

РФ осуществила ракетную атаку на Киев утром в субботу, 14 января. В Офисе президента Украины рассказали, что были атакованы объекты критической инфраструктуры.

Мэр города Виталий Кличко сообщил, что взрывы произошли в Днепровском районе Киева. Он отметил, что на место попадания ракеты направляются все службы и призвал всех оставаться в укрытиях. В Голосеевском районе столицы обломки ракеты упали на нежилую территорию. Пострадавших нет.

В КМВА подтвердили, что есть попадание в объект инфраструктуры. На месте уже работают все необходимые службы.

Также во время масштабной тревоги российские военные попали по многоквартирному дому в Днепре. В настоящее время под завалами находятся гражданские. Позже стало известно о 18 пострадавших, из них 3 детей.

По словам Резниченко, в настоящее время известно по меньшей мере о 27 пострадавших гражданских. Среди них шесть детей. Все пострадавшие были госпитализированы. Спасательная операция продолжается.

Как пишет замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, гражданские сигнализируются спасателям фонарями и мобильными телефонами.

Мэр Днепра Борис Филатов сообщил о минимум 5 погибших.

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