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Угроза новых ударов повышается: РФ наращивает свою авиацию в Беларуси - Генштаб

14 января 2023, 17:53
Российские оккупанты разместили не менее 10 вертолетов на аэродроме в Мачулище.
Ми-8
РФ наращивает свою авиацию в Беларуси / Фото structure.mil.ru

Россия наращивает количество своей авиации на территории Беларуси. Делают они это под видом совместных "учений". Об этом заявили в Генштабе ВСУ.

Оккупанты размещают свои вертолеты на аэродроме в Мачулище.

"Не менее 10 вертолетов Ми-8 и Ми-24 перебазированы на аэродром в Мачулище. Ожидается перебазирование самолетов оперативно-тактической авиации на аэродромы Беларуси", — говорится в сообщении.

В Генштабе предупредили о том, что это серьезно повышает угрозу нанесения ракетно-авиационных ударов, а также применения дронов для террора.

Угроза нового наступления России на Украину

Советник Офиса президента Алексей Арестович полагает, что оккупант Российская Федерация может пойти в атаку на Запорожском, Донецком и Луганском направлениях. Возможно, захватчики попытаются прощупать ситуацию в Харьковской области. Наиболее вероятно, что они бросят все силы на дальнейшую оккупацию Донбасса.

Заместитель министра обороны Анна Маляр сказала, что у России есть несколько сценариев атаки Украины – ее оккупационная армия ориентируется по ситуации. На территории Беларуси проводятся маневры, указывающие на пребывание войск РФ в состоянии боевой готовности.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Москва готовится к "определенному обострению" ситуации на войне против Украины в феврале. По его словам, Украина будет готова к любому сценарию развития событий и отражать вражеское наступление.

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