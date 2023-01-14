"Выражаю возмущение": премьер Молдовы разозлилась из-за падения обломков российской ракеты

Наталья Гаврилица отметила, что российскому террору нет никакого оправдания.

Российская ракета упала в Молдове / Министерство внутренних дел Молдовы

Российские оккупанты пытались обстрелять ракетами Украину. Обломки одной из ракет упали на территории Молдовы. Это подтверждает то, что у РФ отсутствует уважение к суверенитету страны. Об этом заявила премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица.

Она добавила, что очень возмущена этим.

"Выражаю возмущение по поводу отсутствия уважения к суверенитету Молдовы. Воздушное пространство сегодня снова было нарушено, а остатки ракеты упали в окрестностях села Ларга в Бричанском районе", — написала она.

Она также акцентировала внимание на том, что нет никакого оправдания убийствам мирных жителей и атакам на инфраструктуру.

Падение ракеты в Молдове

5 декабря Россия нанесла ракетный удар по Украине. Во время этого одна из ракет упала на территории Молдовы. Ее остатки обнаружили пограничники, которые патрулировали территорию.

Найденная ракета не разорвалась, благодаря чему удалось избежать разрушений. О пострадавших тоже не сообщается.

В то же время некоторые СМИ Молдовы пишут, якобы найденные остатки принадлежат ракете типа С-300, которая есть на вооружении как у Украины, так и у России.

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