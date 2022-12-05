В Молдове упала ракета во время ракетного удара РФ по Украине: что известно

Ракету обнаружили пограничники во фруктовом саду. Место падения оцепили полицейские и пограничные патрули, туда уже выехали специализированные службы.

В Молдове во время ракетного удара российских оккупантов по Украине упала ракета/ МВД Молдовы, Telegram

На территории Молдовы упала ракета во время ракетного удара российских захватчиков по Украине в понедельник, 5 декабря.

Ее остатки обнаружили пограничники, которые патрулировали территорию. О падении ракеты сообщили в Министерстве внутренних дел Республики Молдова.

Отмечается, что находку обнаружили во фруктовом саду вблизи города Бричени.

"Взрывоопасный предмет обнаружил патруль пограничной полиции, которая из-за сегодняшних российских бомбардировок усилила внимание. В соответствии с планами действий МАИ, пограничная полиция усилила патрулирование и повысила уровень внимания в районе инспекторатов Бричени и Окница", – говорится в сообщении.

Место, где обнаружили ракету, оцепили полиция и пограничные патрули. На место происшествия уже отправились специализированные службы МВД, Bombteh и IGSU.

В Молдове упала ракета во время ракетного удара РФ по Украине/ МВД Молдовы

Найденная ракета не разорвалась, благодаря чему удалось избежать разрушений. О пострадавших тоже не сообщается.

В то же время некоторые СМИ Молдовы пишут, якобы найденные остатки принадлежат ракете типа С-300, которая есть на вооружении как у Украины, так и у России.

Официально власти Молдовы пока ситуацию не комментировали.

Место падения ракеты в Молдове/ скрин

Ракетная атака оккупантов по Украине 5 декабря

Напомним, в понедельник, 5 декабря, РФ вновь нанесла массированный ракетный удар по Украине. Как рассказал в эфире телемарафона представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат, пуски ракет осуществили стратегические бомбардировщики РФ, а также корабли из акватории Черного моря.

Представитель ВСУ уточнил, что оккупанты уже запустили первую волну ракет, но могут быть следующие.

Украинский военнослужащий Евгений Карась сообщил, что россияне уже выпустили по территории Украины уже около 100 ракет с начала этого ракетного обстрела.

В то же время вследствие ракетного удара в ряде областей Украины применили экстренные отключения электроэнергии. О полном отключении потребителей сообщает АО "Сумыоблэнерго". В части Одессы отключено электроснабжение, а также подача воды, в городе остановился электротранспорт.

Проблем с электричеством также в Кривом Роге. В Николаевской области оперативно отключены все десять очередей графика стабилизационных отключений.

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