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Оккупанты запустили по Украине уже вторую волну ракет – Ким

5 декабря 2022, 15:46
По словам главы Николаевской ОВА, ожидается три волны ракетного обстрела.
Ракета, Виталий Кем
Ким сообщил, что оккупанты запустили по Украине уже вторую волну ракет/ Telegram Синегубов, УНИАН, скрин

Российские захватчики запустили по Украине уже вторую волну ракет во время массированного ракетного удара в понедельник, 5 декабря.

В целом, согласно прогнозам украинских военных, ожидается три волны ракет. Об этом сообщил председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram.

"Но я думаю, что всё будет хорошо. Военные работают, ПВО на высоте. Будет три волны, но, я думаю, что со всем справимся", – отмечает Ким.

Украинцев призывают находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Ракетная атака оккупантов по Украине 5 декабря

Напомним, в понедельник, 5 декабря, РФ вновь нанесла массированный ракетный удар по Украине. Как рассказал в эфире телемарафона представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат, пуски ракет осуществили стратегические бомбардировщики РФ, а также корабли из акватории Черного моря.

Представитель ВСУ уточнил, что оккупанты уже запустили первую волну ракет, но могут быть следующие.

Украинский военнослужащий Евгений Карась сообщил, что россияне уже выпустили по территории Украины уже около 100 ракет с начала этого ракетного обстрела.

В то же время вследствие ракетного удара в ряде областей Украины применили экстренные отключения электроэнергии. О полном отключении потребителей сообщает АО "Сумыоблэнерго". В части Одессы отключено электроснабжение, а также подача воды, в городе остановился электротранспорт.

Проблем с электричеством также в Кривом Роге. В Николаевской области оперативно отключены все десять очередей графика стабилизационных отключений.

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