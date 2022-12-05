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Путин хочет воевать и на январь-февраль 2023-го готовит новую волну мобилизации – ЦНС

5 декабря 2022, 16:08
По данным Генштаба ВСУ, в стране-агрессоре России считают, что для победы над Украиной надо мобилизовать 5 млн человек, однако оккупантам вряд ли это удастся.
Путин войска РФ
Путин хочет получить паузу, чтобы провести новую мобилизацию и атаковать Украину / Коллаж УНИАН, Reuters

Оккупант Россия планирует провести новую волну мобилизации на войну против Украины в январе-феврале 2023 года. Кампанию собираются организовать под лозунгом "войны против коллективного Запада". Кремль хотел бы мобилизовать 5 миллионов человек, но такой план вряд ли удастся реализовать. Российский директор Владимир Путин не заинтересован в завершении войны.

Как сообщили в Центре национального сопротивления, новая волна мобилизации в России планируется на январь-февраль следующего года. Москва собирается накопить новые силы для войны весной.

"Начало функционирования новой системы учета военнообязанных запланировано на февраль 2023 года. Приблизительно на это время ожидается также начало новой волны мобилизации в РФ, которая должна пройти под пропагандистским лозунгом "войны против коллективного Запада". Кремль пытается накопить новые силы до весны 2023 года", - отмечается в сообщении.

В ЦНС акцентировали внимание на том, что согласно данным Генштаба ВСУ, Кремль считает необходимым для победы над Украиной задействовать 5 миллионов военных. Однако на практике такая цель оккупантов по мобилизации вызывает сомнения.

"Накопление таких сил выглядит сомнительно. Сейчас Минобороны РФ не располагает необходимыми ресурсами для обеспечения такого количества военных. Поэтому манипуляции цифрой в пять млн являются одним из элементов психологического давления на украинцев", - полагают в Центре.

Эксперты добавили, что планы Кремля указывают на нежелание Путина завершать войну. Ему нужна пауза для новой волны мобилизации и продолжения военных действий.

"Он нуждается во временной паузе, которая будет использована для проведения новой волны мобилизации и последующей агрессии против Украины", - подчеркивается в сообщении.

Мобилизация в России

В Институте изучения войны отмечали, что страна-агрессор Россия готовит новую волну мобилизации. Аналитики полагают – новая волна, скорее всего, ухудшит ситуацию и качество российских войск. Уровень подготовки мобилизованных оккупантов будет низким.

В Telegram-канале Generall SVR, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки России, отмечалось, что Путин может объявить полную мобилизацию и военное положение на большей части территории российского государства. Такое решение Путин, дескать, принял после того, как ему рассказали о тяжелой ситуации для его войск в Украине.

В Генеральном штабе ВСУ сообщали, что Россия может запустить новую волну мобилизации в свои войска уже с 10 декабря. Агрессор собирается призывать людей, в том числе, и на захваченных территориях Украины.

Другие новости:

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