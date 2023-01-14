РФ била ракетами по Украине, но обломки упали в Молдове - МВД

В Министерстве внутренних дел Молдовы подтвердили падение обломков российской ракеты.

Российская ракета упала в Молдове / Министерство внутренних дел Молдовы

Российские оккупанты пытались ударить ракетами по Украине. Однако обломки их ракет упали на территории Молдовы. Это подтвердило Министерство внутренних дел Молдовы.

Обломки упали в районе границы с Ларгой (г. Брицене) днем 14 января. Эти обломки в Бричанском районе обнаружили местные пограничники.

"Из-за обстрелов Украины IGPF реализовал план действий на чрезвычайных ситуациях и увеличил количество полицейских патрулей на границе с Украиной, наблюдая за воздушным пространством и зеленой полосой границы с Украиной", — говорится в сообщении.

Российская ракета упала в Молдове / Министерство внутренних дел Молдовы

Стоит отметить, что это уже не первый раз, когда российские ракеты оказываются на территории Молдовы.

Падение ракеты в Молдове

5 декабря Россия нанесла ракетный удар по Украине. Во время этого одна из ракет упала на территории Молдовы. Ее остатки обнаружили пограничники, которые патрулировали территорию.

Найденная ракета не разорвалась, благодаря чему удалось избежать разрушений. О пострадавших тоже не сообщается.

В то же время некоторые СМИ Молдовы пишут, якобы найденные остатки принадлежат ракете типа С-300, которая есть на вооружении как у Украины, так и у России.

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